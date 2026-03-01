La reciente caída del dólar frente al sol viene generando efectos diferenciados entre personas naturales y jurídicas, impactando tanto el consumo como las decisiones financieras y empresariales.

Así, el billete verde se deprecia 8.73% en el último año, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En el caso de las personas naturales, el efecto es más evidente en quienes perciben ingresos en dólares. Aunque no representan un grupo mayoritario, sí enfrentan una reducción en su poder adquisitivo, ya que al convertir sus ingresos a soles obtienen menos capacidad de compra.

Esta situación afecta su consumo, pagos y ahorro, especialmente si la tendencia a la baja del tipo de cambio se prolonga en el tiempo.

También se ven impactados quienes mantienen ahorros en dólares, ya sea en cuentas, fondos mutuos o simplemente como moneda de resguardo. Si bien algunos instrumentos pueden registrar rentabilidad en términos nominales, la depreciación del dólar reduce su valor real en soles.

Algo similar ocurre con propietarios que alquilan locales comerciales en dólares —una práctica extendida en el mercado—, quienes perciben menores ingresos al momento de la conversión.

En contraste, existen grupos que se benefician. Las personas o empresas con créditos en dólares ahora requieren menos soles para cumplir con sus obligaciones, lo que mejora su capacidad de pago.

Asimismo, quienes pactaron operaciones a tipo de cambio fijo meses atrás pueden haber asegurado condiciones favorables.

En el ámbito empresarial, las compañías exportadoras pueden verse afectadas si sus ingresos en dólares se traducen en menores montos en moneda local. También aquellas que firmaron contratos o coberturas cambiarias a un tipo de cambio superior al actual.

Frente a este escenario, especialistas recomiendan no mantener posiciones rígidas. Diversificar y ajustar la proporción entre soles y dólares según la tendencia del mercado puede ayudar a mitigar pérdidas.

Si bien nadie puede predecir con exactitud el comportamiento cambiario, monitorear la evolución durante varios meses y realizar ajustes oportunos permite proteger mejor el valor del patrimonio en un contexto de volatilidad.