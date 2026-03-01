Para los trabajadores de empresas privadas, el ingreso real promedio todavía se ubica 3.1% por debajo del nivel prepandemia. Foto: Andina
El ingreso promedio de los trabajadores formales en el Perú fue alrededor de S/ 3,520 en 2025, según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recopilados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Si bien aumentó respecto al año pasado, aún está 0.4% por debajo de los niveles prepandemia, en términos reales.

