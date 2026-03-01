Las diferencias son marcadas. Mientras los ingresos de los trabajadores del sector público llegaron a S/ 4,117, en promedio, es decir, 10% más de lo que ganaban en 2019, el reporte del BCRP muestra que en el sector privado aún no logran cerrar esa brecha.

Para los trabajadores de empresas privadas , el ingreso promedio ascendió a S/ 3,378 y todavía se ubica 3.1% por debajo del nivel prepandemia.

Si se hace zoom al resultado del ámbito privado, los sectores más afectados y con ingresos menores a los de hace seis años son: comercio (-7.5%), servicios (-2.5%), manufactura (-3.2%), construcción (-7.9%) y minería (-5.4%). Solo en dos actividades, agropecuario y pesca, las remuneraciones de los empleados ya superan los niveles del 2019.

¿Qué esperar en 2026?

La brecha entre ambos sectores se ha ido ampliando en los últimos años. Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), recordó que el sector privado no solo sufrió el golpe de la pandemia, sino también el retroceso económico de 2023.

En contraste, los ingresos del sector público aumentaron en 2023 y desde entonces han seguido al alza debido a constantes incrementos salariales en el Estado.

Pese a que consideró que muchas de estas alzas no tienen un sustento técnico claro ni políticas complementarias que aseguren mejores servicios públicos, Herrera identificó que en este inicio del 2026 se observa que continúan con los incrementos salariales en las instituciones públicas.

“No es sostenible mantener el ritmo de incremento de los salarios del sector público. Sin embargo, ya en enero 2026, se registró un aumento de casi 17% en términos reales del gasto público en remuneraciones ”, comentó a Gestión.

Herrera agregó que, dado que el país se encuentra en los últimos meses del actual Gobierno, ahora bajo el mandato de José María Balcázar, existen pocos incentivos para moderar el ritmo de aumento de los salarios en el sector público.

Solo el año pasado, según datos del BCRP, el gasto del sector público en remuneraciones ascendió a S/ 73,311 millones, monto equivalente al 6.1% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que lo consolidó como uno de los principales componentes del gasto público.

Cabe añadir que en el presupuesto establecido para este año se están destinando alrededor de S/ 93,538.2 millones para el pago a personal y obligaciones sociales, 11.8% más que en el 2025.

La diferencia de ingresos entre el sector público y el privado podría ser mayor. El economista e investigador de GRADE, Miguel Jaramillo, consideró que la información recopilada podría estar asociada únicamente a empresas del sector público, las cuales tienen “problemas de transparencia”.

Pero ¿cuál es la expectativa para los ingresos en el sector privado durante este año? El economista apuntó que la evolución dependerá en gran medida del desempeño del entorno económico y político en medio de las elecciones presidenciales.

“Si tenemos resultados electorales en los que triunfan posiciones que favorezcan a la inversión privada, la recuperación continuaría. Podría despegar si se dan políticas coherentes para mejorar el entorno y si hay esfuerzos por mejorar la eficiencia del sector público en términos de provisión de servicios e infraestructura porque ahora su performance es lamentable y eso acaba afectando a cualquier negocio pequeños o grande que se quiera implementar”, sostuvo.

Por el contrario, indicó que en caso el nuevo gobierno entre con propuestas que afecten al mercado, la productividad podría ser impactada y eso haría improbable que las remuneraciones en el sector privado crezcan.

Para Herrera, los ingresos del sector formal privado podrían mantener un ritmo de crecimiento similar al observado en 2025 o incluso mayor, dependiendo de cómo evolucionen algunos riesgos.

Sin embargo, la especialista del IPE precisó que este año es poco probable que las remuneraciones promedio que reciben los trabajadores de empresas privadas puedan igualarse a los del sector público .

“Lo más probable es que los salarios del sector público sigan aumentando al mismo ritmo de los últimos años. Se mantienen las presiones desde ese lado en el gobierno actual, y probablemente dejen la responsabilidad fiscal en manos del próximo gobierno”, explicó.

Por ahora, resaltó, se esperaría que los ingresos en sectores como comercio y servicios puedan mantener o acelerar el ritmo de crecimiento que venían alcanzando debido a un mayor dinamismo por el avance del empleo formal.

Sin embargo, en el caso del rubro agropecuario, la economista advirtió que existe el riesgo de que el empleo se vea golpeado por el Fenómeno de El Niño, el cual fue confirmado reciente por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En tanto, Jaramillo añadió que en otras áreas como la minería hay nuevos retos pues cambios en la tecnología yla adopción de inteligencia artificial podría estar desplazando a profesionales calificados, lo que impactaría en el promedio de las remuneraciones.