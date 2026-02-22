En medio del reciente cambio de gobierno interino, ahora asumido por José María Balcázar, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió que el principal desafío será evitar que la dinámica positiva de la economía se interrumpa.

Durante un homenaje organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Velarde resaltó que el escenario actual ofrece “vientos favorables” para la economía peruana que no deberían desaprovecharse.

“ Estamos entrando para el nuevo gobierno con un viento muy favorable que probablemente podría impulsar el crecimiento por varios años, y eso no puede perderse. No podemos arriesgar, realmente, que estos vientos favorables que están impulsando la economía fuertemente, puedan disiparse. Esa es la tarea del nuevo gobierno, que no se interrumpa esta dinámica favorable ”, comentó.

El presidente del BCRP recordó que actualmente el país registra la inflación más baja de los últimos 150 años y un entorno macroeconómico que ofrece condiciones propicias para el crecimiento.

Asimismo, detalló que el empleo en el sector privado creció 6.5% en 2025 y que la masa salarial aumentó 9% en el mismo periodo. Esto, indicó, ha fortalecido la capacidad de gasto de las familias.

“¿Se imaginan qué es que la capacidad de gasto crezca 9%?, ¿cómo dinamiza eso el consumo? Y no me están diciendo que por retiros de AFP; no tiene nada que ver. La masa en sueldos crece 9% cuando realmente tiene ciertos precios excepcionales”, dijo.

Otro impulso en la economía peruana es el comercio exterior. En 2025, el Perú fue el país de la región donde más crecieron las exportaciones no tradicionales, con un aumento de 15% en volumen.

Por ello, Velarde mostró preocupación ante la posibilidad de que este ciclo económico se interrumpa por un manejo inadecuado, recordando lo ocurrido en las décadas de los 70 y 80.

“En los 80, hubo tres años con caída de producto de más de 10%. El 2003 recuperamos el ingreso per cápita del 67; 36 años de crecimiento cero en per cápita (…) hubo obviamente conflicto con Sendero, pero no fue el factor principal. Fue el desmanejo macroeconómico lo que causó esto”, explicó.

Por ello, resaltó que todos los periodos de bonanza deben aprovecharse, buscando que el marco económico y de reglas de juego que favorezca el crecimiento se mantengan.