El conteo rápido integral al 100% de Ipsos y Transparencia demuestra que Roberto Sánchez tiene 50.3% y Keiko Fujimori, 49.7%: empate técnico entre ambos.

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, precisó que habrá que esperar los resultados de ONPE, dado que se trata de un empate técnico.

El vocero de Transparencia recordó que las muestras se recogieron de 1,037 mesas elegidas aleatoriamente en las 27 circunscripciones electorales del país, y es “estadísticamente representativa del universo de mesas de sufragio”, para posteriormente remitirlas para sus respectivos “análisis rigurosos”.

Según el reporte de Transparencia e Ipsos, las actas electorales fueron validadas en el 99.5% de las mesas.

Por ámbito, en Lima el conteo rápido arroja un 63.6% para Keiko Fujimori y 36.4% para Roberto Sánchez; mientras que en regiones, 57.4% para el líder de Juntos por el Perú y 42.6% para la de Fuerza Popular.

Cabe enfatizar que el conteo rápido tiene un margen de error de ±1%; mientras que en el flash electoral a boca de urna, es de ±3%.

Conteo rápido de Ipsos y Transparencia, muestra el empate técnico entre Sánchez y Fujimori. Foto: captura Latina

Además, el resultado oficial de la segunda vuelta 2026 recién estará a mediados de julio, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Para entonces, ya se habrán procesado todas las actas y superado las observaciones.

En el flash electoral de Datum Internacional, hay un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con 50.53% y 49.47%, respectivamente.