Resultado flash electoral de las elecciones 2026, disputado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Joel Vilcapoma - Gestión
Resultado flash electoral de las elecciones 2026, disputado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Joel Vilcapoma - Gestión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

De acuerdo con el flash electoral a boca de urna de Datum, hay empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La candidata de Fuerza Popular tiene 50.53% de los votos y el de Juntos por el Perú, 49.47%.

De esa manera, el flash electoral arroja una diferencia de 1.06% entre ambos aspirantes a la presidencia.

A diferencia del boca de urna del 2021, aquí se observa una distancia ligeramente más holgada en favor de Fujimori Higuchi, dado que en aquella contienda el flash electoral arrojó 50.3% a su favor y 49.7% para Pedro Castillo —es decir, 0.6% de diferencia—.

Así se desarrolló la segunda vuelta 2026

La jornada estuvo marcada por una serie de incidencias en algunos locales de votación,

No obstante, observadores de la OEA señalaron que “los problemas que eventualmente se han presentado se han ido resolviendo de acuerdo a la normativa vigente”.

Además, , y pidieron no alimentar una narrativa de fraude dado que la jornada “se desarrolla con regularidad”.

TE PUEDE INTERESAR

Defensoría del Pueblo exhorta a ciudadanos a verificar el estado de sus cédulas
Elecciones 2026: reportan cédulas de sufragio marcadas y la detención de dos personeros
Elecciones 2026: más del 88% de mesas de votación ya se han instalado en el país
Keiko Fujimori: “Espero que este sea mi último desayuno electoral como candidata”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.