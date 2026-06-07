De acuerdo con el flash electoral a boca de urna de Datum, hay empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La candidata de Fuerza Popular tiene 50.53% de los votos y el de Juntos por el Perú, 49.47%.

De esa manera, el flash electoral arroja una diferencia de 1.06% entre ambos aspirantes a la presidencia.

A diferencia del boca de urna del 2021, aquí se observa una distancia ligeramente más holgada en favor de Fujimori Higuchi, dado que en aquella contienda el flash electoral arrojó 50.3% a su favor y 49.7% para Pedro Castillo —es decir, 0.6% de diferencia—.

Así se desarrolló la segunda vuelta 2026

La jornada estuvo marcada por una serie de incidencias en algunos locales de votación, luego de que se reportaran decenas de cédulas marcadas en distritos de Lima Metropolitana.

No obstante, observadores de la OEA señalaron que “los problemas que eventualmente se han presentado se han ido resolviendo de acuerdo a la normativa vigente”.

Además, desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisaron que estas cédulas rayadas fueron reemplazadas, y pidieron no alimentar una narrativa de fraude dado que la jornada “se desarrolla con regularidad”.