La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 50.3% de los votos válidos frente al 49.47% alcanzado por Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, según los primeros resultados de la encuesta a boca de urna difundidos por Datum al cierre de la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial.

La diferencia entre ambos candidatos se ubica por debajo de un punto porcentual, configurando un escenario de alta incertidumbre a la espera de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Tras conocerse los resultados, dirigentes, voceros de ambas agrupaciones y candidatos presidenciales llamaron a sus militantes a mantenerse atentos al proceso de conteo y fiscalización de votos.

Reacciones

Desde Fuerza Popular, el candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, señaló que la contienda aún no está definida y destacó la labor que desempeñarán los personeros en las próximas horas.

“Quiero señalar que el proceso electoral aún no ha terminado. Es el momento en el que entra a tallar nuestros personeros y la defensa de cada voto”, manifestó.

En la misma línea, el candidato a la segunda vicepresidencia, Miguel Ángel Torres, dirigió un mensaje a los representantes del partido desplegados en los locales de votación para supervisar el escrutinio.

“Empieza la función más importante: la lucha y defensa de nuestro voto. A nuestros personeros les corresponde velar para que la decisión que han tomado los peruanos quede reflejada en los resultados electorales”, expresó.

Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia por Fuerza Popular reaccionaron con cautela ante un resultado preliminar marcado por una mínima diferencia.

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, brindó sus primeras declaraciones tras conocer los primeros resultados a boca de urna.

“Viene una etapa en la defensa del voto, en las regiones. Agradecemos el respaldo que nos dicen que hay un empate estadístico. Para nosotros, creemos que hay una sub representación que todavía se va a notar ahora en el conteo que recién iniciará de manera oficial”, dijo Sánchez, acompañado de su esposa, a su llegada al local partidario de Obras, de Ricardo Belmont, en la Plaza San Martín.

“Solo quisiera referir que en los procesos electorales anteriores, el boca de urna siempre han puesto por debajo a quienes ganaron el 2021 y 2016. Creo que a buena hora hay un empate estadístico, nadie puede decir aún ‘ya gané’ o ya perdí’”, añadió.

El integrante de su equipo técnico, Walter Ayala de Juntos por el Perú, consideró que las cifras reflejan un empate técnico y se mostró optimista respecto a una eventual remontada cuando avance el conteo oficial.

“Estamos convencidos de que en unas horas vamos a remontar. Esta es la misma fotografía del 2021″, declaró.

Ayala sostuvo además que los votos provenientes de zonas rurales y alejadas del país podrían modificar el resultado preliminar.

El estrecho margen mostrado por el sondeo anticipa una definición ajustada de la segunda vuelta presidencial. En las próximas horas, la atención estará puesta en los primeros avances de la ONPE, que permitirán conocer si la ventaja registrada en la encuesta a boca de urna se mantiene o si el resultado toma un rumbo distinto conforme avance el escrutinio nacional.