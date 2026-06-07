La Asociación Civil Transparencia señaló que, hasta el momento, no ha identificado evidencias de obstrucción al ejercicio del voto ni casos relacionados con la entrega de cédulas electorales previamente marcadas dentro de la muestra observada durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Durante la presentación de un balance preliminar de la jornada electoral, el secretario general de Transparencia, Omar Awapara, indicó que la organización no ha recibido reportes de situaciones que hayan afectado el derecho de los ciudadanos a sufragar libremente.

La precisión fue realizada luego de ser consultado por reportes difundidos en medios de comunicación y por alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre presuntas incidencias vinculadas a la entrega de cédulas marcadas.

“Hemos podido ver la información transmitida en los medios de comunicación y sin embargo, en nuestra muestra, al momento, con la información preliminar que tenemos, no hemos recogido incidencias relacionadas con impedimentos o obstrucción al ejercicio del voto ciudadano”, señaló.

Awapara añadió que la información disponible hasta el momento corresponde a un monitoreo preliminar y que la organización continúa procesando reportes provenientes de sus observadores desplegados en el país y en el extranjero.

Omar Awapara, secretario general de Transparencia.

Más del 90% de mesas observadas ya estaban instaladas

Con información recopilada hasta las 11:30 a.m., Transparencia reportó que el 90.4% de las mesas incluidas en su muestra ya se encontraban instaladas.

Asimismo, indicó que la gran mayoría de estas mesas se habilitó antes de las 9:00 a.m. y que en el 99.2% de los casos observados el material electoral estaba completo.

La organización también destacó que el 93.3% de las mesas observadas estuvo integrado por miembros de mesa previamente sorteados por la ONPE, mientras que en el resto de casos se recurrió a ciudadanos de la fila para completar la conformación.

Los electores denunciaron que varias cédulas presentaban garabatos, sugiriendo que podría ocasionar la anulación del voto. | Foto: El Comercio

Observadores reportan acceso mayoritario a locales de votación

Según el reporte preliminar, en el 99% de las mesas observadas hubo presencia de representantes de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones y de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.

No obstante, Transparencia informó que algunos observadores encontraron dificultades aisladas para acceder a determinados locales de votación.

Ante ello, la organización hizo un llamado a las autoridades electorales para facilitar el trabajo de observación electoral y garantizar que sus voluntarios puedan desarrollar sus labores sin restricciones.

Awapara recordó que más de 5,000 observadores de Transparencia fueron desplegados en distintas regiones del país y en ciudades del extranjero para monitorear el desarrollo de la jornada electoral.

La asociación indicó que continuará actualizando la información conforme avance el proceso y se reciban nuevos reportes de campo.