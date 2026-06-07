A nivel nacional son más de 2,000 trabajadores que están supervisando las elecciones. (Foto: Andina)
A nivel nacional son más de 2,000 trabajadores que están supervisando las elecciones. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, la Contraloría General de la República del Perú detalló su participación.

César Aguilar, contralor general, indicó que se han desplegado 2,000 auditores a nivel nacional. ¿Qué más precisó?

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Contraloría: observación nacional

Por su parte, otro integrante del equipo se detuvo a explicarlas fases: “En el software hemos centrado nuestro esfuerzo en tres fases. La primera fase ha sido la fase de distribución del material electoral que se ha realizado hasta el día de ayer, tanto a nivel de Lima como a nivel nacional. La segunda fase es la fase de la instalación de las mesas de sufragio. Observamos por ejemplo, cómo se van instalando. [...] La tercera es la fase de repliegue, que en este momento todavía no está. No hay información porque estamos en cero”.

César Aguilar, Contralor de la República. Foto: Contraloría.
César Aguilar, Contralor de la República. Foto: Contraloría.

Aguilar remarcó que esta puesta en marcha marca un hito para la Contraloría, ya que se trata de la primera experiencia que combina seguimiento tecnológico en tiempo real con la participación del personal de la institución.

“A nivel nacional son más de 2,000 trabajadores que están supervisando las elecciones dentro de nuestro ámbito de competencia. [...] Desde el viernes, por ejemplo, han estado algunos en Lurín, otros en provincias. El despliegue de Contraloría no es justo el día de las elecciones, es semanas antes a las elecciones”.

Añadió: “Pos elecciones tenemos todavía dos semanas de arduo trabajo para detectar algunas cosas que puedan surgir”.

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