En este contexto, Gestión conversó con el ministro para conocer sobre otras acciones y detalles de los planes de la cartera para el corto y mediano plazo.

Sobre las comisiones presidenciales anunciadas, ¿cómo van a fijarse los plazos y cuáles son los entregables de cada una?

Estas comisiones van a tener tres componentes: tres destacados economistas y expertos locales; tres usuarios del sistema […]; y expertos internacionales de clase mundial. No descartamos a algún premio Nobel que pueda venir a leer el borrador inicial y la recomendación final. Por eso vamos a acudir a la cooperación internacional.

Todo esto duraría 9 meses. Los primeros tres son de diagnóstico […] Luego vienen tres meses de políticas grandes, discutirlas entre todos. Y, los últimos tres, son ya lo concreto como un reglamento, cambiar un parámetro, entre otros.

¿Cuándo se verían resultados?

Sí, hay medidas de corto plazo, cuyos resultados son rápidos. Hay otras de más largo alcance, que se verán durante el Gobierno.

En el último tercio de la administración, deberías tener la economía creciendo a un ritmo de 5% o 6%, con un mercado de capitales que vuelve a ser un lugar de fondeo razonable a plazos largos ; y un mundo laboral que ya comenzaría a bajar sensiblemente la informalidad de los trabajadores entrantes […].

¿En el primer año se van a conocer medidas?

Sin duda. Además, no es que partamos de cero tampoco. Tenemos nosotros ya ideas propias sobre cada una de ellas.

¿Podría mencionar alguna que, por ejemplo, se implementarían sin necesariamente pasar por esa comisión presidencial?

Por ejemplo, el “aviso publicitario” que he hecho de que se pongan al día todos los independientes y las empresas que actualmente están evadiendo el IGV y renta, que están fabricando facturas. Todos, por favor, que se pongan a derecho. Esa medida, por ejemplo, la vas a observar pronto en el comportamiento mismo de esos agentes.

Se cambió al jefe de Sunat, nombrando a César Luna Victoria, y se suma al equipo del MEF a Luis Arias Minaya, exjefe de la administración tributaria. ¿A qué responde? ¿Se revisarán exoneraciones?

La estrategia [la resumo] de los grandes a los pequeños números. Aparte del asunto del gasto público que vamos a ver con el TC, en el ingreso corriente, una manera más rápida de aumentarlos y gastarlos en la gente, en infraestructura o en bajar la deuda (si logramos ser exitosos, vamos a hacer las tres cosas) pasa por luchar contra la evasión.

La evasión en el país es 9.7% del PBI. El promedio de América Latina y el Caribe es 6.7%. O sea, estamos tres puntos de producto por encima del promedio regional, que –además– no son los mejores países recaudadores del planeta tampoco.

Todas las exoneraciones tributarias sumadas no llegan a 2%. O sea, [atacando la evasión tributaria] lo que vamos a hacer es equivalente, en términos macroeconómicos, a eliminarse todas las exoneraciones. Esto no quita que vamos a revisar muchas exoneraciones que no tienen ningún sentido.

¿Los beneficios tributarios a la agroexportación deberían mantenerse?

Está en evaluación.

¿Qué plazo han puesto al nuevo jefe de Sunat para que le presente una estrategia más amplia contra la evasión?

Él viene [esta] semana con todo su equipo para poder afinar la letra chica. Este es nuestro quinto día en la silla [ministerial].

¿Irán tras la reducción de los regímenes tributarios?

El régimen general, en cualquier compañía mediana o grande, es pagar 29.5% de las rentas obtenidas. Eso va al fisco. Pero para las empresas pequeñas no existe esto. Existe por ejemplo el llamado RER, donde pagan un porcentaje de las ventas. Ese régimen nació hace décadas y ha demostrado que no sirve para nada más porque es un mal diseño […] por eso nuestros nuevos números, para que se ordene todo el sistema, va a ser un régimen basado en rentas no en ventas.

Y el régimen de los trabajadores va a estar basado en productividad, en salario. Si tienes un salario bajo, tienes menos imposiciones en salud o pensiones; si tu salario es alto, estás en el tope de la ley para aportes de pensiones o salud. Esos aportes son los graduales, no los derechos laborales, no las vacaciones. Eso no está en juego.

En los últimos años se hicieron cambios a la Ley de Contrataciones. ¿Creen necesario revisar esa ley?

En las empresas grandes, conglomerados peruanos o internacionales, hay sistemas más eficientes de compra. Antes se compraba por grupos […] Hay muchos espacios de eficiencias que vamos a ganar y va a ser justamente con esta revisión. Pero ya no es [a través] de una comisión presidencial, eso lo vamos a manejar en casa.

¿Revisarán la ley de pensiones?

[Como consecuencia de los retiros] vamos a tener en las próximas décadas a millones de personas sin pensión y cuando eso ocurra, los ojos deberían volver a congresistas que han hecho mucho daño a los pensionistas.

Un daño colateral es al mercado capital, que ha dejado sin fondeo importante de ese tipo de instrumentos financieros. Eso se termina, vamos a reconstruir el sistema de pensiones para que podamos tener activos bajo administración, que puedan nuevamente dar espacio y tasas al mercado capital peruano. [A la ley de pensiones] la seguiremos perfeccionando en los próximos años.

Ha mencionado también la inversión pública y ineficiencia que existe. ¿Qué cambios específicos realizarán?

Hay un diagnóstico del Banco Mundial muy importante sobre inversión pública que es una lágrima. Más o menos 45% de las obras públicas, sean regionales o locales, están abandonadas .

Los beneficios tributarios para las agroexportaciones están en "revisión". (Foto: Andina)

¿Por qué hemos llegado a ese punto? Porque hay una “inauguritis”. Hay un sesgo por inaugurar obras, salir en la foto, pero no por terminarlas. Entonces, ¿qué se observa? Fiscalmente hablando, el dinero sí salió del MEF, sí se giró, pero el ciudadano no recibe las obras.

Justamente por eso está la cuarta comisión presidencial a cargo de Milton Von Hesse.

Sobre las líneas del Metro de Lima e incluso los trenes de cercanía que se mencionaron en el mensaje presidencial. ¿Cree que realmente hay los recursos?

La Línea 2 va a estar en funcionamiento relativamente pronto. Quizás podemos comenzar ya con la 3 y, para lo demás, dejar los estudios listos para que sigan. Tenemos toda la intención y la voluntad política para echar esa rueda a andar, vamos a hacer los mejores esfuerzos para que en simultáneo, dependiendo en qué fase de desarrollo están los proyectos, avanzar en esa dirección.

Habló de cambiar las reglas fiscales. Usted apuntó a concretarlo el próximo año. Sin embargo, ¿cuál es la nueva meta que tienen para converger el déficit fiscal al 1% del PBI? ¿Cómo han convencido de este cambio de reglas al Consejo Fiscal?

Los miembros del Consejo Fiscal son importantes economistas, colegas nuestros, y hay la máxima colaboración por parte de ellos. Ellos son muy profesionales, entienden. Han jugado un rol importante saliendo a la opinión pública en los últimos años, enfrentando correctamente los vientos populistas, pero ahora van a trabajar menos con este Gobierno.

Pero, ¿cuándo se consolida el 1%?

El 1% se consolida al final del Gobierno.

Era desde el 2028, ¿ahora va hasta el 2031?

O 2030.

Hace un tiempo estuvieron las mesas ejecutivas. ¿Esas van a cambiar, se van a activar, se van a desarrollar?

Las mesas ejecutivas se van a mantener y fortalecer. Para eso ha entrado, además, un nuevo viceministro de Economía (Fabrizio Orrego), que lo he reclutado del BCR, cuya ocupación anterior era reformas estructurales.

El 1% del déficit fiscal se consolidará al final del Gobierno, indicó Cuba. | Fuente: Andina

“Repensar el esquema del mercado de capitales”

Una de las comisiones presidenciales está referida al mercado financiero, que abordará a la parte financiera y mercado de capitales. En este contexto, el ministro Elmer Cuba señaló que, “un país en desarrollo como el Perú necesita fondeo razonable a plazos largos. Eso pasa también por repensar todo el esquema del mercado de capitales. Por eso [vamos a crear] esta comisión. No quiero adelantar ni juicio, ni sesgar lo que ellos pueden decir. Ellos comienzan con la página en blanco [...]”, anotó.

Agregó: “Es una reforma integral del sistema de crédito del país en atención a clientes, servicios, plazos, competencias, todo ello”.

También adelantó que se harían cambios a la cabeza de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). “Es normal que eso ocurra, estamos evaluando ese cambio también. Normalmente es difícil llamar a profesionales al Estado, tiene riesgos que conllevan, como hemos visto. Estamos reclutando poco a poco para fortalecer todos los organismos”, dijo.

Mejoras en el holding: Fonafe

Cuba también se refirió al Fonafe, el holding del Estado. “[...] Cada una de las empresas públicas va a ser evaluada en su propia métrica [para] fortalecer la gestión. En muchos gobiernos, los directores de las empresas públicas y del Fonafe estaban relacionados con ‘amigos’. Eso va a cambiar”, detalló.

La meta es manejar esa corporación como un verdadero holding empresarial y reclutar a los mejores gerentes, de diferentes edades, que estén dispuestos a entrar a colaborar en cada una de las empresas públicas.

Se centrará en seguridad y políticas sociales

El ministro Elmer Cuba recordó el último viernes que cuando en el 2025 se elaboró y aprobó el presupuesto público para este año no se esperaban dos temas: los cambios a las pensiones de los militares y el impacto del fenómeno de El Niño. “Vamos a tener que enfrentar esos dos hechos que no estaban en el presupuesto público del 2026″, resaltó.

Para el presupuesto del 2027, comentó a Gestión que “Apunta en dos direcciones: seguridad ciudadana y políticas sociales”, subrayó. Esto se verá, por supuesto, no solo en los recursos del próximo año, sino también en el déficit fiscal.

En este sentido, ya el titular del MEF adelantó que se cambiarían las reglas fiscales, sobre todo, desde el próximo año. Es decir, se modificaría el “techo” del déficit fiscal, por mencionar un ejemplo.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.