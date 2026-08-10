Inseguridad. “Vamos a poner todos los recursos necesarios para lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Eso está garantizado”, dijo Cuba. (Foto: MEF)
Inseguridad. “Vamos a poner todos los recursos necesarios para lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Eso está garantizado”, dijo Cuba. (Foto: MEF)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán
Víctor Melgarejo
mailVíctor Melgarejo

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, proporcionó una lista de anuncios el último viernes: alza del salario mínimo en dos tramos, reajuste a los feriados (salvo excepciones, pasarían a los lunes), se crearían comisiones presidenciales para abordar cuatro frentes (informalidad, inversión pública, mercados financieros y evasión tributaria), se cambiarían las reglas fiscales, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR

MEF critica alza en pensiones de militares y policías: Nadie se jubila al 100% del último sueldo
MEF con foco en Petroperú, sueldo mínimo, política fiscal y más: ¿recuperará “peso perdido”?
MEF reclama a quienes no regularizan ingresos: “Si no lo hacen enfrentarán el peso de la ley”
El Niño: pese a impacto, MEF aún espera que economía peruana crezca 3.5% este año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.