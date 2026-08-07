El Gobierno de Keiko Fujimori se ha planteado como meta reducir los niveles de pobreza a 15% al final de los cinco años de gestión, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

“A un crecimiento relativamente bajo va a ser más difícil que la pobreza comience a bajar, pero nuestra meta del gobierno es reducir la pobreza a un 15% en cinco años”, comentó durante su primera conferencia de prensa.

Cabe recordar que, al 2025, un 25.7% de la población era afectada por la pobreza monetaria en el Perú, equivalente a cerca de 8,8 millones de peruanos que no logran cubrir el costo de la canasta básica familiar fijada en S/ 462 mensuales por persona.

Si bien sostuvo que el principal mecanismo para reducir la pobreza de manera sostenida es la generación de empleo, el titular del MEF explicó que los programas sociales continuarán como una herramienta para aliviar a la población pobre y descartó que se trate de medidas populistas.

Como se recuerda la presidenta Keiko Fujimori, anunció que se duplicará el monto que se entrega a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad mediante el programa social Pensión 65, pasando de S/ 350 a S/ 700 bimestrales.

Respecto a ello, Cuba indicó que están en coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para también incluir cambios en el programa Juntos, que entrega un incentivo bimestral de S/ 200 a familias en pobreza o pobreza extrema.

“Pensamos, junto con el Midis, hacer algo similar para el programa Juntos, revisar también los montos para que llegue más y mejor a la población rural”, dijo.

Por el momento, el ministro no precisó en esta intervención cuál sería el eventual incremento para Juntos ni cuándo se aplicaría.