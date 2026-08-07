Durante una conferencia de prensa, el titular del MEF, Elmer Cuba, explicó la meta para la pobreza al 2031 e indicó que los programas sociales continuarán como una herramienta para aliviarla. (Foto: Andina)
Durante una conferencia de prensa, el titular del MEF, Elmer Cuba, explicó la meta para la pobreza al 2031 e indicó que los programas sociales continuarán como una herramienta para aliviarla. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno de Keiko Fujimori se ha planteado como meta reducir los niveles de a 15% al final de los cinco años de gestión, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

A un crecimiento relativamente bajo va a ser más difícil que la pobreza comience a bajar, pero nuestra meta del gobierno es reducir la pobreza a un 15% en cinco años”, comentó durante su primera conferencia de prensa.

Cabe recordar que, al 2025,

Si bien sostuvo que el principal mecanismo para reducir la pobreza de manera sostenida es la generación de empleo, el titular del MEF explicó que los programas sociales continuarán como una herramienta para aliviar a la población pobre y descartó que se trate de medidas populistas.

Como se recuerda la , pasando de S/ 350 a S/ 700 bimestrales.

Respecto a ello, Cuba indicó que están en coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para también incluir cambios en el programa Juntos, que entrega un incentivo bimestral de S/ 200 a familias en pobreza o pobreza extrema.

Pensamos, junto con el Midis, hacer algo similar para el, revisar también los montos para que llegue más y mejor a la población rural”, dijo.

Por el momento, el ministro no precisó en esta intervención cuál sería el eventual incremento para Juntos ni cuándo se aplicaría.

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