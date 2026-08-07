Después de 10 años de parálisis institucional, el nuevo Gobierno de Perú buscará enrumbarse en reformas estructurales, aquellos cambios que son de largo aliento, pero que se deben empezar ya. En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la conformación de cuatro comisiones presidenciales con foco en cuatro áreas clave: informalidad, mercados financieros, inversión y evasión tributaria.

La medida, presentada durante la primera conferencia de prensa de la nueva gestión del MEF, forma parte de la agenda de políticas económicas y lineamientos que apuntará el sector para impulsar el crecimiento de la economía peruana.

“No solamente hemos entrado para arreglar el corto plazo [...]; estamos acá para hacer reformas de más largo alcance que vamos a escalar durante el próximo año. Si bien vienen más normas de reformas estructurales, vamos a comenzar con cuatro de ellas. Para ello, vamos a crear cuatro comisiones presidenciales de reformas que van a tener un liderazgo de peruanos destacados en cada sector, apoyados por los usuarios y también por expertos internacionales”, dijo el ministro de Economía, Elmer Cuba.

Elmer Cuba, ministro del MEF, en conferencia de prensa 07.08.2026. Foto: Whitney Miñán, solo para Gestión

Reforma contra la informalidad laboral

La primera comisión estará enfocada en reducir la informalidad laboral y será liderada por Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, y conformada por Gustavo Yamada, recientemente nombrado director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En total, serán tres expertos nacionales por cada comisión, por lo que, dijo el ministro, aún resta seleccionar al tercer miembro.

Además, se sumarán tres expertos más de las centrales sindicales, microempresarios y empresarios, así como un grupo de expertos internacionales.

Durante la conferencia, Cuba precisó que la leyes laborales y tributarias están mal calibradas para las microempresas.

“La informalidad laboral en el país afecta a alrededor del 70% [de trabajadores] y el grueso de ellos está en la microempresa. Mientras la informalidad en la gran empresa es de apenas 15%, la informalidad laboral en la microempresa, aquella con hasta 10 trabajadores, es del 90%; fuera de Lima sube a 95%”, sostuvo.

Sin embargo, indicó que no basta con adecuar la legislación laboral en la ley de la micro y pequeña empresa (mype). Por ello, indicó que el Gobierno está afinando una propuesta que combine cambios laborales y tributarios para este sector.

La informalidad laboral afecta al 70% de trabajadores. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Reforma de los mercados financieros

La segunda comisión estará dedicada a los mercados financieros, tanto de créditos como capitales.

“Esa segunda reforma va a estar liderada por dos peruanos destacados en su sector: Martín Naranjo y Miguel Palomino. Ambos ya aceptaron liderar la comisión”, refirió.

Martín Naranjo es hoy presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) y Miguel Palomino es presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Por el momento, el MEF no detalló las medidas que se plantearán para este sector. Pero, vale recordar que, por ejemplo, el mercado de capitales quedó golpeado con los retiros consecutivos de los fondos de las AFP.

Hay que recordar que las AFP actuaban como los inversionistas institucionales de largo plazo más importantes del Perú. Al autorizarse múltiples retiros extraordinarios, se alteró la liquidez y profundidad del mercado.

Reforma de la inversión pública

La tercera comisión tendrá como objetivo reformar el sistema de inversión pública y estará encabezada por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse.

Respecto a esto, el titular del MEF cuestionó el nivel de ejecución de los recursos destinados a la obra estatal.

Cuba señaló que Perú destina alrededor de 5% del PBI a este concepto, el doble que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y superior a los niveles de América Latina y el Caribe, pero que una parte importante de esos recursos no llega a convertirse en proyectos culminados.

“Casi el 45% de esa inversión no se termina nunca, está abandonada como carreteras, escuelas, comisarías a medio hacer. En la práctica es como que no invirtiésemos esos 5 puntos de producto, sino apenas 3. Es decir, un desperdicio de recursos. Eso lo vamos a cambiar”, afirmó.

Solo para este año, al 06 de agosto, los tres niveles de gobierno (ministerios, regiones y municipalidades) tienen para proyectos S/ 70,518.6 millones, de los cuales han ejecutado, al octavo mes del año, el 45.6%. Los más lentos son los distritos y provincias: de los S/ 30,667.4 millones con los que cuenta, su avance es solo de 36.5%.

Inversión pública: Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión

Reforma contra la evasión tributaria

La cuarta comisión estará enfocada en la evasión tributaria y será liderada por Manuel Estela, que en el pasado refundó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) acompañado de Luis Arias Minaya, exjefe de Sunat.

“Los indicadores de evasión tributaria e incumplimiento tributario del Impuesto General a las Ventas (IGV) y de renta en Perú son demasiado altos. Están muy por encima del promedio de evasión de América Latina y el Caribe, que no es la parte del mundo donde mejor se cobran impuestos”, indicó el ministro.

Cuba resaltó que el objetivo no es elevar las tasas de impuestos, sino conseguir que quienes actualmente no cumplen con sus obligaciones tributarias, sobre todo de IGV y renta, paguen lo que corresponde de acuerdo con la legislación vigente.