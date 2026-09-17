Trupal contempla una inversión de US$318,130 para ejecutar la mejora de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI) de su planta de Sullana, en Piura. (Foto: Trupal Perú)
Trupal contempla una inversión de US$318,130 para ejecutar la mejora de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI) de su planta de Sullana, en Piura. (Foto: Trupal Perú)
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Sandra Reyes
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Trupal S.A., empresa del Grupo Gloria dedicada a la fabricación de papel y cartón, prepara cambios en su planta de Sullana, ubicada en Piura. La iniciativa apunta a mejorar uno de los componentes ambientales de esta instalación, vinculado al tratamiento de sus aguas residuales industriales. ¿Qué proyecto prepara la compañía?

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