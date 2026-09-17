A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la empresa plantea la “Mejora de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales de la Planta Sullana – Piura”. El proyecto contempla la implementación de un nuevo sistema de tratamiento para los efluentes generados por las operaciones de la corrugadora, las imprentas y la planta de preparación de goma, como parte de una modificación del componente ambiental aprobado para la instalación.

La nueva infraestructura se instalará dentro de la actual planta de Trupal en Sullana y comprende un área de 207.20 m². La intervención considera el retiro de equipos existentes y la instalación de nuevas estructuras y equipos para el tratamiento de aguas residuales. Según el ITS, el proyecto no contempla un incremento de la producción de la planta ni una ampliación de su capacidad para fabricar cajas de cartón corrugado.

La nueva infraestructura tendrá capacidad para tratar hasta 48 m³ de aguas residuales por día, equivalentes a aproximadamente 2 m³ por hora. (Foto: Trupal Perú)

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Inversión y nueva infraestructura

Para ejecutar la mejora, Trupal destinará US$318,130, monto que comprende las actividades necesarias para la implementación del nuevo sistema, incluyendo ingeniería, obras civiles, adquisición e instalación de equipos, montaje y puesta en marcha. La intervención contempla además el retiro de los equipos que actualmente forman parte del sistema de tratamiento de aguas residuales.

La nueva PTARI tendrá una capacidad para tratar un caudal máximo de 48 m³ de aguas residuales por día, equivalente a unos 2 m³ por hora. El diseño considera la separación inicial de los efluentes provenientes de la corrugadora y la planta de preparación de goma respecto de los generados por las imprentas, para luego continuar con las diferentes etapas de tratamiento.

Entre los nuevos componentes figuran un sistema de flotación por aire disuelto (DAF), cámaras de ecualización y neutralización, además de un tratamiento biológico mediante lodos activados. El sistema también incorporará sedimentación, filtración multimedia, filtración de turbidez, carbón activado y cloración, mientras que los lodos generados serán derivados a un sistema específico para su manejo.

Tratamiento de aguas residuales

La intervención responde a las características de los efluentes generados por la operación de la planta. En la corrugadora y en la preparación de goma se producen aguas de lavado que contienen almidón, goma y residuos alcalinos, mientras que las imprentas generan efluentes que contienen tintes orgánicos. El nuevo sistema plantea tratar estas corrientes en las primeras etapas del proceso antes de continuar con el tratamiento posterior.

Como parte del proceso, el efluente será sometido a tratamiento físico-químico y biológico para luego pasar por las etapas de filtración y desinfección previstas en el diseño. El proyecto también considera el manejo de los lodos generados durante el tratamiento. La vida útil estimada para la nueva PTARI es de 10 años.

El cronograma contempla las etapas de licitación y logística, ingeniería, adquisición de equipos, retiro de las instalaciones existentes, obras civiles, instalación, montaje y puesta en marcha. La etapa de construcción tendrá una duración estimada de 76 días, mientras que el retiro de los equipos actuales demandará unos seis días. Con la nueva infraestructura en funcionamiento, la PTARI requerirá personal para sus labores de operación y mantenimiento.