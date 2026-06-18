San Mateo prepara el ingreso a presentaciones de mayor capacidad. (Foto referencial de una planta de envasado de agua)
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Dax Canchari Reyes
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Manantial SM S.A.C., propietaria de la marca San Mateo, prepara un nuevo movimiento en su operación industrial en Lima. La compañía busca reforzar su presencia en el mercado de agua mineral y para ello analiza nuevas inversiones en su planta de San Mateo de Huarochirí.

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