A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la compañía planteó el proyecto: “Línea de envasado de agua mineral de manantial bag in box (BIB)”. La iniciativa contempla la incorporación de equipos especializados y adecuaciones dentro de la infraestructura existente, con una inversión estimada de S/240,300.

Según el expediente, el proyecto permitirá a la empresa ampliar las alternativas de comercialización de su portafolio mediante nuevos formatos de presentación. Para ello, la propuesta considera la incorporación de capacidades adicionales de envasado dentro de la operación actual, sin requerir ampliaciones de terreno ni modificaciones sustanciales en la infraestructura principal de la planta.

La propuesta contempla la implementación de una línea de envasado bajo el formato bag in box (BIB). (Foto: generada con inteligencia artificial)

San Mateo alista nueva presentación

San Mateo prepara su ingreso al formato bag in box (BIB) con presentaciones de agua mineral de 10 y 20 litros, una alternativa que le permitiría ampliar su oferta dentro del mercado peruano.

El sistema utiliza bolsas flexibles contenidas dentro de cajas de cartón para la conservación y comercialización del producto, una presentación utilizada en distintas categorías de bebidas y alimentos líquidos.

La nueva línea operará dentro de las instalaciones actuales de la planta de San Mateo de Huanchor y tendrá una vida útil estimada de cinco años.

Planta ubicada en San Mateo de Huanchor de la empresa MANANTIAL SM S.A.C. (Foto: Senamhi)

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La compañía prevé incorporar equipos asociados al llenado, transporte interno, codificación y acondicionamiento del producto final. Entre ellos figuran una llenadora de cajas, sistemas de transporte y una paletizadora.

De acuerdo con la documentación presentada ante Produce, la iniciativa se desarrollará sobre un área de 145 metros cuadrados dentro de la planta de Huarochirí, sin requerir ampliaciones de terreno ni modificaciones relevantes en la infraestructura existente.

La hoja de ruta de Gloria para San Mateo

La iniciativa aparece pocos meses después de que el Grupo Gloria concretara la adquisición de San Mateo a Backus, operación que culminó en noviembre de 2025 tras recibir la aprobación de Indecopi.

El proyecto se produce meses después de que el Grupo Gloria concretara la adquisición de San Mateo, (Foto: Facebook)

En enero de este año, la compañía adelantó a Gestión que su estrategia para la marca contemplaba fortalecer su crecimiento mediante innovación, mejoras en el posicionamiento comercial y una mayor presencia en distintos canales de venta.

Asimismo, la empresa identificó oportunidades para ampliar la participación de San Mateo en segmentos donde su presencia aún era limitada, como el canal horeca, conformado por hoteles, restaurantes y cafeterías.

En ese contexto, la implementación de nuevos formatos se suma a los movimientos que Gloria viene desplegando para reforzar la posición de San Mateo dentro del mercado peruano de agua embotellada, una categoría en la que la marca figura entre los principales jugadores del sector.