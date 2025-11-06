La empresa de lácteos y alimentos Leche Gloria reportó un crecimiento de 9.98% en sus ventas netas durante el tercer trimestre de 2025, alcanzando los S/ 1,188.3 millones, frente a los S/ 1,080.5 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Dicho avance estuvo impulsado principalmente por mayores despachos de leche evaporada, derivados lácteos y bebidas, tanto en el mercado interno como en las exportaciones, según información enviada por la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Sin embargo, el incremento en el volumen de ventas también generó un mayor costo de ventas (por mayor consumos de insumos y materiales), que subió 10.2% respecto al tercer trimestre de 2024. Pese a ese aumento, el margen de utilidad bruta se mantuvo relativamente estable en 22.2%, apenas 0.1 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año atrás.

En contraste, los gastos de venta y distribución se incrementaron de manera más pronunciada, al pasar de S/ 84.5 millones a S/ 119.2 millones, lo que representó un alza del 41% y significó el 10% de las ventas del trimestre. Dicho aumento respondió principalmente a mayores acciones comerciales, publicidad y marketing, así como servicios de terceros y costos de personal.

Por otro lado, los “otros ingresos operativos” de la empresa casi se cuadruplicaron, al situarse en S/ 22 millones, equivalentes al 1.8% de las ventas, frente al 0.6% del mismo trimestre del año previo.

En el frente de inversiones, Gloria cerró septiembre de 2025 con trabajos en curso valorizados en S/ 107.9 millones, principalmente destinados a renovación y ampliación de líneas de producción mediante la adquisición de equipos y maquinarias. Esta cifra supera ampliamente los S/ 22.2 millones reportados como saldo de proyectos no concluidos al cierre de 2024.

Leche Gloria informó que seguirá innovando en yogures, quesos y posibles leches vegetales.

Grupo Gloria concreta compra y toma control de San Mateo

El Grupo Gloria concretó recientemente la compra total de Manantial SM (antes NABs), empresa titular de la marca de agua mineral San Mateo, tras obtener la aprobación del Indecopi. La operación fue ejecutada a través de Leche Gloria, que ahora asume el control completo del negocio.

Con esta adquisición, la marca San Mateo pasó a formar parte del portafolio de Grupo Gloria, marcando -informó la empresa- “una nueva etapa en el fortalecimiento de su cartera de productos y reafirmando su compromiso con el desarrollo del país”. Así, con más de 80 años de experiencia, la compañía asumió la gestión de una marca con casi un siglo de historia.

En ese sentido, subrayó que su prioridad será “mantener su esencia y fortalecer su crecimiento a través de la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa“.

Por su parte, Backus, anterior propietaria, informó a la SMV que la venta fue formalizada tras cumplir con todos los requisitos legales y regulatorios. El contrato fue firmado el 1 de agosto y recibió luz verde de Indecopi en octubre. De esta manera, Leche Gloria asumió la operación del negocio de producción, embotellamiento y comercialización del agua mineral San Mateo.

Según Euromonitor y Arellano, San Mateo ocupa el tercer lugar en el mercado de agua embotellada, detrás de Cielo y San Luis. Con esta compra, Gloria entra a competir en un segmento dominado por grandes actores locales y regionales.

