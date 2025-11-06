Gloria incrementó sus ventas netas en 9.98% el tercer trimestre de 2025, alcanzando los S/ 1,188.3 millones (Foto: difusión).
Gloria incrementó sus ventas netas en 9.98% el tercer trimestre de 2025, alcanzando los S/ 1,188.3 millones (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

reportó un crecimiento de 9.98% en sus ventas netas durante el tercer trimestre de 2025, alcanzando los S/ 1,188.3 millones, frente a los S/ 1,080.5 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Dicho avance estuvo impulsado principalmente por mayores despachos de derivados lácteos y bebidas, tanto en el mercado interno como en las exportaciones, según información enviada por la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Sin embargo, el incremento en el volumen de ventas también generó un mayor costo de ventas (por mayor consumos de insumos y materiales), que subió 10.2% respecto al tercer trimestre de 2024. Pese a ese aumento, el margen de utilidad bruta se mantuvo relativamente estable en 22.2%, apenas 0.1 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año atrás.

En contraste, los gastos de venta y distribución se incrementaron de manera más pronunciada, al pasar de S/ 84.5 millones a S/ 119.2 millones, lo que representó un alza del 41% y significó el 10% de las ventas del trimestre. Dicho aumento respondió principalmente a mayores acciones comerciales, publicidad y marketing, así como servicios de terceros y costos de personal.

Por otro lado, los “otros ingresos operativos” de la empresa casi se cuadruplicaron, al situarse en S/ 22 millones, equivalentes al 1.8% de las ventas, frente al 0.6% del mismo trimestre del año previo.

En el frente de inversiones, Gloria cerró septiembre de 2025 con trabajos en curso valorizados en S/ 107.9 millones, principalmente destinados a renovación y ampliación de líneas de producción mediante la adquisición de equipos y maquinarias. Esta cifra supera ampliamente los S/ 22.2 millones reportados como saldo de proyectos no concluidos al cierre de 2024.

Leche Gloria informó que seguirá innovando en yogures, quesos y posibles leches vegetales.
Leche Gloria informó que seguirá innovando en yogures, quesos y posibles leches vegetales.
LEA TAMBIÉN: Laive y Gloria en guerra láctea: el yogurt que las llevó a Indecopi, ¿cómo va el caso?

Grupo Gloria concreta compra y toma control de San Mateo

, tras obtener la aprobación del Indecopi. La operación fue ejecutada a través de Leche Gloria, que ahora asume el control completo del negocio.

Con esta adquisición, la marca San Mateo pasó a formar parte del portafolio de Grupo Gloria, marcando -informó la empresa- “una nueva etapa en el fortalecimiento de su cartera de productos y reafirmando su compromiso con el desarrollo del país”. Así, con más de 80 años de experiencia, la compañía asumió la gestión de una marca con casi un siglo de historia.

En ese sentido, subrayó que su prioridad será “mantener su esencia y fortalecer su crecimiento a través de la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa“.

Por su parte, Backus, anterior propietaria, informó a la SMV que la venta fue formalizada tras cumplir con todos los requisitos legales y regulatorios. El contrato fue firmado el 1 de agosto y recibió luz verde de Indecopi en octubre. De esta manera, Leche Gloria asumió la operación del negocio de producción, embotellamiento y comercialización del agua mineral San Mateo.

Según Euromonitor y Arellano, San Mateo ocupa el tercer lugar en el mercado de agua embotellada, detrás de Cielo y San Luis. Con esta compra, Gloria entra a competir en un segmento dominado por grandes actores locales y regionales.

LEA TAMBIÉN: Backus completa reorganización y transfiere San Mateo a empresa comprada por Grupo Gloria

TE PUEDE INTERESAR

Grupo Gloria ya es dueña de San Mateo: Indecopi dio luz verde ¿cómo la potenciarán?
Grupo Gloria: más de US$ 700 millones en adquisiciones y ventas marcan el rumbo de holding
Grupo Gloria compra San Mateo: ¿se viene una guerra en el mercado de agua embotellada?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.