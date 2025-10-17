A dos meses de que el Grupo Gloria anunciara el acuerdo alcanzado con Backus Marcas & Patentes y Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston para la adquisición de NABs, empresa responsable de la producción, embotellado y comercialización del agua mineral San Mateo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) autorizó hoy la operación de concentración empresarial que permitirá al holding concretar la compra de la totalidad de las acciones representativas del capital social de dicha compañía.

La decisión del regulador constituye la autorización definitiva del proceso iniciado en agosto, tras el anuncio del acuerdo de transferencia comunicado por un Hecho de Importancia. Con esta aprobación, Leche Gloria podrá asumir en un futuro cercano la operación integral de San Mateo , ampliando su participación en la categoría de aguas minerales, informó la empresa en un comunicado.

“Esta operación refleja nuestro compromiso de seguir diversificando nuestras categorías con marcas de alto valor para el consumidor peruano. San Mateo es un ícono único en su segmento, y desde Gloria buscamos potenciarla con innovación, eficiencia y sostenibilidad”, señaló Cristiano Sampaio, gerente general de Gloria.

La compañía adelantó que "oportunamente" dará a conocer los detalles del cierre de la transacción y la toma de control, además de sus planes para fortalecer el crecimiento de esta marca.

Mercado de agua embotellada en Perú

El interés del Grupo Gloria por ingresar al mercado de agua embotellada se concreta en un contexto de crecimiento en esta categoría. Según el estudio más reciente de Euromonitor, correspondiente al año 2022, las ventas en el canal off-trade (supermercados, tiendas de conveniencia y minoristas) registraron un crecimiento del 7%, alcanzando los 602.5 millones de litros.

Los líderes del mercado en ese periodo fueron AJE e ISM, con su marca Cielo, que concentró el 37.3% del volumen total.