Indecopi autorizó la compra del agua mineral San Mateo por parte del Grupo Gloria. (Foto: Andina).
Indecopi autorizó la compra del agua mineral San Mateo por parte del Grupo Gloria. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A dos meses de que el , empresa responsable de la producción, embotellado y comercialización del agua mineral San Mateo, el autorizó hoy la operación de concentración empresarial que permitirá al holding concretar la compra de la totalidad de las acciones representativas del capital social de dicha compañía.

La decisión del regulador constituye la autorización definitiva del proceso iniciado en agosto, tras el anuncio del acuerdo de transferencia comunicado por un Hecho de Importancia. Con esta aprobación, Leche Gloria podrá asumir en un futuro cercano la operación integral de San Mateo, ampliando su participación en la categoría de aguas minerales, informó la empresa en un comunicado.

LEA TAMBIÉN: Grupo Gloria: más de US$ 700 millones en adquisiciones y ventas marcan el rumbo de holding

Esta operación refleja nuestro compromiso de seguir diversificando nuestras categorías con marcas de alto valor para el consumidor peruano. San Mateo es un ícono único en su segmento, y desde Gloria buscamos potenciarla con innovación, eficiencia y sostenibilidad”, señaló Cristiano Sampaio, gerente general de Gloria.

La compañía adelantó que "oportunamente" dará a conocer los detalles del cierre de la transacción y la toma de control, además de sus planes para fortalecer el crecimiento de esta marca.

LEA TAMBIÉN: Grupo Gloria anuncia venta de activos en Puerto Rico a 2 Squared LLC, ¿cuáles son?
Grupo Gloria adelantó que "oportunamente" dará a conocer los detalles del cierre de la transacción y la toma de control, además de sus planes para fortalecer el crecimiento de esta marca. Foto: Facebook.
Grupo Gloria adelantó que "oportunamente" dará a conocer los detalles del cierre de la transacción y la toma de control, además de sus planes para fortalecer el crecimiento de esta marca. Foto: Facebook.

Mercado de agua embotellada en Perú

El interés del Grupo Gloria por ingresar al mercado de agua embotellada se concreta en un contexto de crecimiento en esta categoría. Según el estudio más reciente de , correspondiente al año 2022, las ventas en el canal off-trade (supermercados, tiendas de conveniencia y minoristas) registraron un crecimiento del 7%, alcanzando los 602.5 millones de litros.

Los .

Además, el mismo estudio proyectó que, al cierre de 2027, el consumo total se elevaría a 779 millones de litros, frente a los 602.5 millones registrados en 2022. En términos de facturación, el mercado pasaría de S/ 1,346 millones a S/ 1,839 millones, consolidando así una preferencia creciente por este tipo de productos.

LEA TAMBIÉN: Gloria tras cambios en planta de quesos de Cajamarca: este es el proyecto que alista

TE PUEDE INTERESAR

Trupal del Grupo Gloria prepara dos nuevos desarrollos para su portafolio: ¿cuáles son?
De Perú a Sudamérica: Grupo Gloria y sus ambiciosos planes en cal y cemento
Grupo Gloria vende Bío Bío de Chile a “gigante” belga: los motivos de una salida millonaria

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.