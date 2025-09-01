A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante la referida institución, la compañía dio a conocer su proyecto “Mejora de infraestructura y reordenamiento” de la fábrica, ubicada exactamente en el distrito de Baños del Inca. En general, la iniciativa contempla la ejecución de nueve acciones a implementar al interior de la edificación.

Dentro de las actividades más importantes, figuran la ampliación de laboratorio de calidad, construcción de taller de mantenimiento, la construcción de oficinas administrativas y comedor. Esta infraestructura demandará del uso de 849 metros cuadrados (m2).

En el plan también se considera el desmontaje del almacén de porongos, liberación de zona de jabas nuevas, desinstalación de equipos de queso fundido, entre otras acciones. “El proyecto se justifica en virtud de la necesidad de reubicar y reordenar las áreas (...) a un espacio ampliado en la planta Cajamarca, lo cual contribuirá a mejorar las condiciones de calidad”, justificó la compañía.

Gloria en Cajamarca realiza la producción de quesos madurados, manjar blanco y también recolección de leche fresca para el abastecimiento del Complejo Industrial Huachipa. (Foto: difusión).

Inversión del proyecto de Leche Gloria

De acuerdo con el cronograma de Leche Gloria , la referida iniciativa demandaría un periodo de cinco meses para su ejecución, con una inversión estimada de S/ 600,000. Asimismo, se proyecta una vida útil de 30 años.

En vías de avanzar hacia el desarrollo de estas iniciativas, La compañía láctea presentó el ITS respectivo ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 4 de setiembre del 2025, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.