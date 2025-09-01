La peruana Leche Gloria, del holding Gloria, apunta a darle un nuevo impulso a la operación de su planta de producción de quesos y manjar blanco, en la región Cajamarca. Así, la empresa reportó al Ministerio de la Producción (Produce) un proyecto que planea implementar en sus instalaciones, con el objetivo de mejorar la eficiencia y calidad de sus procesos productivos.
A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante la referida institución, la compañía dio a conocer su proyecto “Mejora de infraestructura y reordenamiento” de la fábrica, ubicada exactamente en el distrito de Baños del Inca. En general, la iniciativa contempla la ejecución de nueve acciones a implementar al interior de la edificación.
Dentro de las actividades más importantes, figuran la ampliación de laboratorio de calidad, construcción de taller de mantenimiento, la construcción de oficinas administrativas y comedor. Esta infraestructura demandará del uso de 849 metros cuadrados (m2).
En el plan también se considera el desmontaje del almacén de porongos, liberación de zona de jabas nuevas, desinstalación de equipos de queso fundido, entre otras acciones. “El proyecto se justifica en virtud de la necesidad de reubicar y reordenar las áreas (...) a un espacio ampliado en la planta Cajamarca, lo cual contribuirá a mejorar las condiciones de calidad”, justificó la compañía.
Inversión del proyecto de Leche Gloria
De acuerdo con el cronograma de Leche Gloria, la referida iniciativa demandaría un periodo de cinco meses para su ejecución, con una inversión estimada de S/ 600,000. Asimismo, se proyecta una vida útil de 30 años.
En vías de avanzar hacia el desarrollo de estas iniciativas, La compañía láctea presentó el ITS respectivo ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 4 de setiembre del 2025, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.
