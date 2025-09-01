Leche Gloria opera una planta de fabricación de quesos y manjar blanco, en Cajamarca. (Foto: difusión).
La peruana Leche Gloria, del holding Gloria, apunta a darle un nuevo impulso a la operación de su planta de producción de quesos y manjar blanco, en la región Cajamarca. Así, la empresa reportó al Ministerio de la Producción (Produce) un proyecto que planea implementar en sus instalaciones, con el objetivo de mejorar la eficiencia y calidad de sus procesos productivos.

