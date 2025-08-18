Gloria cerró el segundo trimestre con un sólido desempeño financiero, marcado por un aumento sostenido en sus ventas netas y una mejora en su rentabilidad operativa, pese al incremento en costos y gastos comerciales. Dicho impulso acompaña una estrategia de diversificación que ya se refleja en nuevos lanzamientos dentro del segmento de bebidas funcionales y en su reciente incursión en una categoría clave del mercado de consumo masivo.

La compañía reportó un crecimiento interanual de 11.4% en sus ventas netas durante el segundo trimestre de 2025, alcanzando los S/ 1,120.2 millones, frente a los S/ 1,005.6 millones del mismo período del año anterior. Dicho aumento estuvo vinculado a un mayor volumen de ventas de leche evaporada, derivados lácteos y bebidas, tanto en el mercado local como en exportaciones.

Por su parte, el costo de ventas subió en 9.3%, en línea con el incremento en el consumo de insumos y materiales, así como el crecimiento del volumen comercializado. Como resultado, el margen de utilidad bruta mejoró hasta 22.1%, desde el 20.6% registrado en el segundo trimestre de 2024.

En línea con esta expansión operativa, los gastos de venta y distribución también aumentaron. La compañía destinó S/ 102.6 millones a estas partidas, equivalentes al 9.2% de las ventas del trimestre, superando los S/ 84.2 millones (8.4% de las ventas) del segundo trimestre del año anterior. Este incremento respondió principalmente a mayores desembolsos en comisiones, publicidad, servicios de terceros y personal.

Los otros ingresos operativos de Gloria totalizaron S/ 6 millones (0.5% de las ventas), por debajo de los S/ 9 millones obtenidos en igual trimestre de 2024.

Por otro lado, la empresa incrementó su inversión en activos en construcción, pasando de S/ 22.2 millones a fines de 2024 a S/ 79.8 millones al cierre de junio de 2025. Esta expansión responde principalmente a la renovación de equipos y maquinarias para ampliar líneas de producción, aún en etapa previa a su puesta en operación.

Grupo Gloria invertirá casi S/ 2 millones para producir nuevos productos en planta de Trujillo.

La estrategía de Gloria en el segmento de bebidas

Hace unos días, Gloria conversó con este medio sobre el relanzamiento de su línea PRO con ocho nuevos productos entre bebidas lácteas y yogures, ahora dirigidos a un público más amplio que busca proteínas para su rutina diaria, no solo para el deporte. La marca se divide en dos líneas: PRO Power, más especializada, y PRO Day, de consumo cotidiano.

La empresa apunta a quintuplicar el mercado proteico en el país, combinando precios accesibles (S/ 3 a S/ 6.50), campañas educativas y mayor presencia en puntos de venta estratégicos como gimnasios y universidades. Además, evalúa ingresar a nuevas categorías bajo el paraguas PRO.

Más allá de esta línea, Gloria informó que seguirá innovando en yogures, quesos y posibles leches vegetales. También, refuerza su oferta en segmentos accesibles con Bonlé y mantiene un ritmo activo de lanzamientos, con un crecimiento de ventas cercano al 8% en el primer trimestre del año.

La marca se divide en dos líneas: PRO Power, más especializada, y PRO Day, de consumo cotidiano.

Gloria y su ingreso al mercado de agua embotellada

En agosto, el Grupo Gloria comunicó que alcanzó un acuerdo con Backus Marcas & Patentes y Unión de Cervecerías Peruanas Backus para adquirir NABs, empresa que asumirá la producción, embotellado y comercialización del agua mineral San Mateo, marcando su ingreso al mercado de agua embotellada. Dicha operación aún está sujeta a la aprobación de Indecopi, conforme a la ley de concentración empresarial.

La decisión responde a una estrategia de expansión en categorías de alto potencial, en un mercado que proyecta crecer a 779 millones de litros al 2027. San Mateo ocupa el tercer lugar en participación y permitirá a Gloria acelerar su posicionamiento frente a marcas líderes como Cielo.

Algunos expertos consultados por este medio destacan que Gloria aprovechará su fortaleza en distribución, innovación y sostenibilidad para competir en un mercado dinámico y transversal. Su objetivo no es ser un actor más, sino liderar la categoría, apoyado en el valor de marca y tendencias de consumo saludable.