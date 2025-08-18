Gloria cerró el segundo trimestre de 2025 con un sólido desempeño financiero. (Foto: Difusión)
Gloria cerró el segundo trimestre de 2025 con un sólido desempeño financiero. (Foto: Difusión)
cerró el segundo trimestre con un sólido desempeño financiero, marcado por un aumento sostenido en sus ventas netas y una mejora en su rentabilidad operativa, pese al incremento en costos y gastos comerciales. Dicho impulso acompaña una estrategia de diversificación que ya se refleja en dentro del segmento de y en su reciente incursión en una categoría clave del mercado de .

La compañía reportó un crecimiento interanual de 11.4% en sus ventas netas durante el segundo trimestre de 2025, alcanzando los S/ 1,120.2 millones, frente a los S/ 1,005.6 millones del mismo período del año anterior. Dicho aumento estuvo vinculado a un mayor volumen de ventas de, derivados y bebidas, tanto en el mercado local como en .

Por su parte, el costo de ventas subió en 9.3%, en línea con el incremento en el consumo de insumos y materiales, así como el crecimiento del volumen comercializado. Como resultado, el margen de utilidad bruta mejoró hasta 22.1%, desde el 20.6% registrado en el segundo trimestre de 2024.

En línea con esta expansión operativa, los gastos de venta y distribución también aumentaron. La compañía destinó S/ 102.6 millones a estas partidas, equivalentes al 9.2% de las ventas del trimestre, superando los S/ 84.2 millones (8.4% de las ventas) del segundo trimestre del año anterior. Este incremento respondió principalmente a mayores desembolsos en comisiones, publicidad, servicios de terceros y personal.

Los otros ingresos operativos de Gloria totalizaron S/ 6 millones (0.5% de las ventas), por debajo de los S/ 9 millones obtenidos en igual trimestre de 2024.

Por otro lado, la empresa incrementó su inversión en activos en construcción, pasando de S/ 22.2 millones a fines de 2024 a S/ 79.8 millones al cierre de junio de 2025. Esta expansión responde principalmente a la renovación de equipos y maquinarias para , aún en etapa previa a su puesta en operación.

LEA TAMBIÉN: Mercado de bebidas en Perú: Estas son las categorías que crecen más de 40% en 2025

La estrategía de Gloria en el segmento de bebidas

Hace unos días, ahora dirigidos a un público más amplio que busca proteínas para su rutina diaria, no solo para el deporte. La marca se divide en dos líneas: PRO Power, más especializada, y PRO Day, de consumo cotidiano.

La empresa apunta a quintuplicar el mercado proteico en el país, combinando precios accesibles (S/ 3 a S/ 6.50), campañas educativas y mayor presencia en puntos de venta estratégicos como gimnasios y Además, evalúa ingresar a nuevas categorías bajo el paraguas PRO.

Más allá de esta línea, Gloria informó que seguirá innovando en , quesos y posibles leches vegetales. También, refuerza su oferta en segmentos accesibles con Bonlé y mantiene un ritmo activo de lanzamientos, con un crecimiento de ventas cercano al 8% en el primer trimestre del año.

LEA TAMBIÉN: Gloria irá detrás de la generación Z: nuevas bebidas y formato personal de Aruba

Gloria y su ingreso al mercado de agua embotellada

En agosto, , empresa que asumirá la producción, embotellado y comercialización del agua mineral, marcando su ingreso al mercado de agua embotellada. Dicha operación aún está sujeta a la aprobación de Indecopi, conforme a la ley de concentración empresarial.

La decisión responde a una estrategia de expansión en categorías de alto potencial, en un mercado que proyecta crecer a 779 millones de litros al 2027. San Mateo ocupa el tercer lugar en participación y permitirá a Gloria acelerar su posicionamiento frente a marcas líderes como Cielo.

destacan que Gloria aprovechará su fortaleza en distribución, innovación y sostenibilidad para competir en un mercado dinámico y transversal. Su objetivo no es ser un actor más, sino liderar la categoría, apoyado en el valor de marca y tendencias de consumo saludable.

LEA TAMBIÉN: Grupo Gloria compra San Mateo: ¿se viene una guerra en el mercado de agua embotellada?

