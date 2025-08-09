Alicorp se ha trazado como objetivo duplicar el tamaño de su negocio de cereales en un horizonte de cinco años. (Foto: Alicorp)
Alicorp se ha trazado como objetivo duplicar el tamaño de su negocio de cereales en un horizonte de cinco años.
Alejandro Milla
La categoría de cereales en el Perú atraviesa una etapa de estabilización tras varios años de crecimiento impulsado, en parte, por los cambios de hábito derivados de la pandemia. Con una mayor permanencia en el hogar, el consumo de productos asociados al desayuno se incrementó significativamente. No obstante, el mercado peruano aún presenta un amplio margen de desarrollo: mientras en Chile el consumo per cápita de cereales alcanza los 1.4 kilogramos anuales, en Perú apenas supera los 300 gramos. Esa brecha ha llevado a Alicorp a identificar una oportunidad estratégica para consolidar y expandir su liderazgo en esta categoría a través de la marca Ángel.

