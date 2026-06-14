La compañía proyecta crecer a doble dígito en el mercado peruano durante el 2026. (Foto: Asics Perú)
La compañía proyecta crecer a doble dígito en el mercado peruano durante el 2026. (Foto: Asics Perú)
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Sandra Reyes
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En un contexto marcado por el boom del running y el ingreso de más firmas deportivas al mercado peruano, Asics, la marca japonesa de calzado y ropa deportiva, acelera su expansión con nuevas aperturas en Lima y planes de ingreso a provincias, mientras refuerza su liderazgo en running y vóley ante el avance del consumidor premium. La estrategia llega luego de que la compañía cerrara el 2025 con un crecimiento de doble dígito frente al año previo. ¿Cuáles son las novedades que alista Asics en Perú para el 2026 y 2027?

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