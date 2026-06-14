Tras operar solo con una tienda en Plaza San Miguel durante el 2024, Asics cerró el 2025 con tres locales en Lima, tras las aperturas en Mall del Sur y el Jockey Plaza, este último convertido rápidamente en la flagship store de la compañía. Con casi 300 m², el local registró el mejor desempeño comercial de la cadena y se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento de la marca en Perú. Julio Nakasato, Brand Manager de Asics Perú, destacó además una estrategia de segmentación del consumidor, con una oferta premium concentrada en el Jockey y un formato más orientado al volumen y descuentos en Mall del Sur.

El avance del consumidor premium impulsa la demanda de zapatillas técnicas y productos especializados. (Foto: Asics Perú)

Expansión en Lima: dos aperturas en 2026

Para el 2026, Asics proyecta crecer alrededor de 20% en el mercado peruano, impulsado por la expansión de su operación física. Como parte de esta estrategia, la compañía inauguró recientemente una tienda en Plaza Norte, con una inversión de entre US$180 mil y US$200 mil. El local cuenta con 137 m² y responde al formato global de la marca en Latinoamérica.

Julio Nakasato, Brand Manager de Asics Perú, refirió que la compañía prevé cerrar el 2026 con una quinta tienda en Lima, cuya ubicación aún está en evaluación. Según Nakasato, la firma analiza distintas zonas de la capital y prioriza centros comerciales con alto tráfico y tiendas ancla. En esa línea, Asics proyecta mantener un ritmo de expansión de entre dos y tres aperturas por año en el mercado peruano.

El running representa entre el 55% y 60% de las ventas de calzado de la marca en el mercado peruano. (Foto: Asics Perú)

Asics prepara su ingreso al norte del país

Como parte de su estrategia de crecimiento en el país, Asics alista su ingreso a provincias entre el 2027 y 2028, marcando así el inicio de su expansión fuera de Lima. Según Julio Nakasato, las primeras ciudades contempladas en esta nueva etapa son Trujillo, Piura y Chiclayo, como parte de una estrategia enfocada inicialmente en el norte del país.

La compañía prevé replicar en provincias el mismo formato de tienda que actualmente opera en Lima, especialmente el modelo implementado en el Jockey Plaza. “La experiencia del cliente es la misma”, explicó Nakasato, al precisar que la principal diferencia estará en la segmentación de productos según el perfil del consumidor de cada ciudad.

¿Cómo se comporta el consumidor Premium?

Lo que ha identificado Asics en el mercado peruano es el avance del consumidor premium, cada vez más dispuesto a invertir en zapatillas técnicas y productos especializados. Según Nakasato, modelos como las Superblast —de hasta S/1,000— se agotaron rápidamente en el país. “El consumidor de hoy es muy especializado, invierte en tecnología y prefiere comprar aquí que traerlo del extranjero”, afirmó. Actualmente, la marca registra un ticket promedio de S/399, aunque se ha consolidado con fuerza en segmentos por encima de los S/699.

Ademá, la compañía identificó un cambio en el perfil del consumidor local, impulsado principalmente por personas mayores de 30 años con mayor poder adquisitivo. “Mucha gente compra zapatillas de running no solo para correr, sino también por comodidad para el día a día”, explicó Nakasato, al señalar que la tendencia postpandemia ha fortalecido la demanda de productos premium. A ello se suma el crecimiento del segmento “mid price”, con zapatillas entre S/300 y S/400 dirigidas a nuevos corredores.

Estrategia en nichos: Running y vóley

El running continúa siendo la categoría más importante para Asics en el mercado peruano, al representar entre el 55% y 60% de sus ventas de calzado. Según Julio Nakasato, el modelo Novablast —de S/699— se ha consolidado como el principal bestseller de la marca, mientras que el segmento urbano gana terreno con el auge del retro running y modelos como el Gel-Kayano 14, valorizado en S/749.

El vóley se ha convertido en otro de los segmentos más fuertes para la compañía en Perú, donde representa cerca del 20% del negocio. Nakasato destacó que la marca ha logrado posicionarse en esta categoría gracias a su apuesta por clubes profesionales y productos especializados. Entre los modelos con mayor demanda figura el Upcourt, valorizado en S/349 y con alta rotación en tiendas por departamento. “Encontramos un nicho que otras marcas no explotan”, afirmó.

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