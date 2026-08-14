La resolución que nombra al nuevo director general de Seguridad Ciudadana lleva la firma del ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo. (GEC)
La resolución que nombra al nuevo director general de Seguridad Ciudadana lleva la firma del ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo. (GEC)
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Redacción Gestión
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El Ministerio del Interior (Mininter) designó a Edgar José Horna Moreno en el cargo de director general de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública.

en el boletín de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Según la resolución, el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario designar a la persona que ejercerá dicha función.

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La resolución lleva la firma del ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo.

La medida se sustenta en la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N.° 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N.° 1266, Ley de Organización y Funciones del Mininter, y el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del sector.

Moreno se desmpeñaba como director de la Dirección de Diálogo y Articulación Social de la Dirección General de Orden Público.

El Ministerio del Interior (Mininter) designó a Edgar José Horna Moreno en el cargo de director general de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública. Foto: Gob.pe
El Ministerio del Interior (Mininter) designó a Edgar José Horna Moreno en el cargo de director general de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública. Foto: Gob.pe

Se trata de un general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, con 36 años de servicio institucional. Especialista en seguridad ciudadana, investigación criminal, modernización institucional y planeamiento estratégico.

Se ha desempeñado como Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, así como Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 037: Perú Seguro 2025 (PS 2025).

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