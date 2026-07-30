El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que uno de los principales compromisos de su gestión será garantizar el adecuado uso de los recursos asignados a la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de fortalecer la institución y recuperar su credibilidad.

Durante una ceremonia de ascenso de efectivos policiales que participaron en operativos contra la criminalidad, el titular del Mininter afirmó que velará por el presupuesto de la institución y destacó que la transparencia en el manejo de los fondos públicos será una prioridad.

“Mi compromiso de trabajo, de dedicación y sobre todo del cuidado de cada sol que entra en nuestros recursos, eso es lo que vamos a cuidar porque tenemos que quitarnos ese manto que muchas veces dicen los adversarios, no solo ideológicos sino también políticos, de querer manchar una organización, una institución. Hay que demostrarlo con el mejor empleo de esos recursos”, sostuvo.

Astudillo señaló que su gestión se enfocará en cumplir metas realistas y en fortalecer el trabajo que realiza la Policía en la lucha contra la delincuencia.

“Realmente, uno debe prometer lo que puede hacer y lo que cree que puede hacer, y yo estoy seguro que podemos hacer muchísimo más de lo que venimos haciendo hasta ahora. Ese trabajo que muchas veces no nos reconocen, que muchas veces es ingrato, esa misión sagrada que tenemos con la Nación, muchas veces no la reconocen, pero ustedes saben que la están cumpliendo”, indicó.

Astudillo aseguró que la Policía es la institución llamada a liderar la lucha contra el sicariato, la extorsión y el secuestro. Foto: Mininter.

Trabajo en equipo para enfrentar la criminalidad

El ministro remarcó que el combate contra la criminalidad requiere del trabajo coordinado dentro de la institución y aseguró que no puede ser una tarea individual.

“Lo único que puedo ofrecerles ahora, más que objetivos para alcanzar o metas trazadas, es un compromiso con la patria, pero ese compromiso de trabajo, de esfuerzo y de dedicación exclusiva jamás lo voy a poder hacer solo. Debemos formar equipos, es lo que mejor sabemos hacer”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que la Policía Nacional es la institución llamada a enfrentar delitos como el sicariato, el secuestro y la extorsión, debido a su preparación y experiencia.

“¿Quién podrá combatir la criminalidad sino la Policía? ¿Quién más creen que puede enfrentar el sicariato, el secuestro y la extorsión? La Policía, nadie más. Y si lo hacen otras organizaciones u instituciones, no lo harán bien con toda seguridad” , enfatizó.

Asimismo, anunció que trabajará de manera coordinada con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, para reforzar las acciones contra la delincuencia y obtener resultados.

Finalmente, Astudillo exhortó a los efectivos policiales a mantener una relación cercana con la ciudadanía y a no perder de vista que la misión principal de la institución es proteger a la población.