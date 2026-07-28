Kola Escocesa continúa siendo el principal producto del portafolio, mientras Pasteurina y Soda Fontainebleau lideran la apuesta de la tercera generación por diversificar el negocio y ampliar su presencia en el mercado. Foto: GEC / Mario Zapata
Kola Escocesa continúa siendo el principal producto del portafolio, mientras Pasteurina y Soda Fontainebleau lideran la apuesta de la tercera generación por diversificar el negocio y ampliar su presencia en el mercado. Foto: GEC / Mario Zapata
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Karen Guardia Quispe
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Más de siete décadas después de su nacimiento, Kola Escocesa sigue escribiendo nuevos capítulos. La bebida, creada por Armando Odiaga tras adquirir una planta embotelladora en el valle de Yura y desarrollar una fórmula que la convirtió en un ícono arequipeño, hoy enfrenta un nuevo reto: crecer sin perder la esencia que la hizo reconocida. Bajo el liderazgo de la tercera generación de la familia Odiaga, la Empresa Yura apuesta por fortalecer marcas como Kola Escocesa y Pasteurina, ampliar su capacidad productiva e impulsar nuevas oportunidades de negocio. ¿Qué viene para una de las embotelladoras más tradicionales del sur del país?

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