La gaseosa Pasteurina ha regresado al mercado nacional luego de más de 20 años, en presentaciones de 440 y 1500 mililitros, anunció en redes sociales la empresa Kola Escocesa de Arequipa.

El retorno de Pasteurina fue una iniciativa de la empresa Yura S.R.L., embotelladora de la gaseosa Kola Escocesa. El relanzamiento inició en Arequipa, donde ya puede encontrarse en diferentes establecimientos. Asimismo, la compañía anunció que pronto expandirá su distribución hacia Lima, según precisó RPP.

El gerente general de la empresa Yura S.R.L., Fernando Odiaga Arias, indicó que la intención fue adaptar Pasteurina a los gustos modernos, con una nueva fórmula de menos azúcar, sin octógonos y conservando el sabor a hierbaluisa, equilibrando así tradición e innovación.

“El regreso de Pasteurina es un tributo a los sabores que nos unen como peruanos. Para quienes crecieron con ella, es un reencuentro con su esencia; para los más jóvenes, una invitación a descubrir un clásico que permanece vigente”, mencionó.

Javier Odiaga, gerente de Operaciones, precisó que la empresa no busca competir directamente con otras marcas, sino diversificar el sabor y ofrecer una bebida ligera y saludable, sin los estigmas habituales de las gaseosas.

“Las condiciones en las que salió del mercado nos dieron luces de que hay una posible demanda a futuro. Entonces, justo apareció la oportunidad de poder lanzarla justo para satisfacer esta demanda que aún existe en el mercado”, mencionó el ejecutivo.

Finalmente, Odiaga señaló que la empresa espera aumentar sus ventas en al menos un 15% para el cierre de 2025 con el lanzamiento de Pasteurina, por lo que esperan optimizarlas.