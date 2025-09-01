La Premier League cimentó una vez más sus estatus de la liga más poderosa del mundo con un mercado de fichajes de récord: más de 3,000 millones de euros (US$ 3,512 millones) gastados, el mayor registro de la historia, y traspasos como el de Alexander Isak, Eberechi Eze, Florian Wirts, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko y Viktor Gyökeres.

Esta cifra, astronómica e incomparable al resto de ligas europeas, supera el récord previo, el de la campaña 2023-2024, cuando se cerraron traspasos como el de Declan Rice, Kai Havertz, Moisés Caicedo y Josko Gvardiol para un gasto total de 2,880 millones de euros.

La competencia por el título liguero y la necesidad de recuperar el trono continental, perdido en manos del París Saint-Germain, ha llevado a los clubes a reforzarse más que nunca, especialmente a los más grandes.

El Liverpool ha gastado 480 millones; el Arsenal, alrededor de 340; el Chelsea, más de 300; el Manchester United, 230; el Manchester City, sobre los 200; y el Newcastle United, con unos 300 millones en desembolso.

Los delanteros, los más preciados

El ‘Big Six’, con la inclusión del Newcastle United, ha dominado el mercado, como no podía ser de otra manera, y los delanteros han sido las piezas más codiciadas. Casi la mitad del gasto ha ido a parar a atacantes.

Así, el Liverpool ha incorporado a Isak (150 millones de euros) y Hugo Ekitike (95); el Manchester United, a Benjamin Sesko (77), Matheus Cunha (75) y Bryan Mbeumo (75); el Arsenal a Viktor Gyökeres (66), Noni Madueke (56) y Eberechi Eze (80); el Chelsea, a Joao Pedro (64), Liam Delap (35), Estevao (34), Jamie Gittens (56) y Alejandro Garnacho (46); mientras que el Newcastle ha invertido el dinero de Isak en Nick Woltemade (80) y Yoane Wissa (63); y el Tottenham ha invertido en Mohammed Kudus (64) y Xavi Simons (65).

Ningún club de los grandes ha podido quedarse atrás y este gasto en atacante, por encima de los 1,700 millones de euros así lo demuestra. El dominio del Manchester City, campeón de cuatro Premier consecutivas cayó el año pasado y, en tanto que los ‘Sky Blues’ quieren recuperar el trono, el Liverpool quiere reeditar título, el Arsenal, acabar con los tres subcampeonatos seguidos, el Chelsea, justificar su Mundial de Clubes, y Tottenham y Manchester United volver a sentirse candidatos.

Y el único medio para todo ello es reforzarse mejor que el vecino.

Acabado el mercado, Liverpool y Arsenal son los que parece que mejor han hecho los deberes. Los ‘Gunners’ han ganado mucha profundidad de banquillo, con Madueke, Martín Zubimendi, Cristian Mosquera, Christian Norgaard y Kepa Arrizabalga, mientras que Gyökeres termina por fin con la necesidad de un ‘nueve’.

El Liverpool, por su parte, ha agregado una constelación de estrellas, con el rápido Ekitike, que ha marcado tres goles en sus cuatro primeros partidos, el ilusionante Florian Wirtz, las balas en los laterales Milos Kerkez y Jeremie Frimpong, un portero de futuro como Giorgi Mamardashvili y la guinda del pastel, Isak. Nunca nadie en la historia de la liga inglesa había gastado tanto como el Liverpool en un solo mercado de pases.

El Chelsea también parece un grupo compacto, pese a pequeñas deficiencias en la portería y los centrales, mientras que tanto City, como Tottenham y United tienen carencias graves.

Los de Pep Guardiola no tienen un lateral derecho de garantías tras la marcha de Kyle Walker y solo tienen dos parches ahí, Rico Lewis y Matheus Nunes, ambos centrocampistas, el Tottenham se tendrá que aferrar a los goles de Ramal Kolo Muani, Dominic Solanke y Richarlison, mientras que el Manchester United no consiguió firmar a un centrocampista y su portería es un polvorín a la espera de ver si Senne Lammens mejora el rendimiento de André Onana y Altay Bayindir.

¿Y qué pasa con el resto?

Con este nivel de inversión, es lógico que Unai Emery se quitara de en medio a la hora de nombrar favoritos. “Nuestro presupuesto está muy lejos de eso”, advirtió el vasco, uno de los tantos técnicos de la Premier que no ha quedado contento con los movimientos de su equipo.

Su Aston Villa, clasificado a Europa por tercer año consecutivo, ha quedado ahogado por las restricciones de la UEFA en el ‘fair play’ financiero y solo ha podido fichar a Evann Guessand, por 30 millones, y a Yasin Özcan, por 7, además de confiar en cesiones como la de Jadon Sancho y la de Harvey Elliott.

Ni Marco Silva, con su Fulham, ni Nuno Espirito Santo, con el Nottingham Forest, ni Oliver Glasner, con el Crystal Palace, ni Vitor Pereira con el Wolverhampton Wanderers, están conformes con sus incorporaciones, mientras que el Bournemouth ha invertido a última hora los 170 millones que ingresó con las ventas de Dean Huijsen al Real Madrid (62), Ilya Zabarnyi, al Paris Saint Germain (63), y Milos Kerkez, al Liverpool (47).

Los de Andoni Iraola, tras la mejor temporada de su historia, se han traído a Bafodé Diakité, por 35 ‘kilos’, a Djordje Petrovic (29), a Ben Doak (23), a Amine Adli (21), a Adrien Truffert (14), y a Álex Jiménez, cedido hasta final de temporada. Los ‘Cherries’ son el equipo con mejor balance, con un superávit de 100 millones.

El Everton, con el fichaje de Kiernan Dewsbury-Hall y la cesión de Jack Grealish, es uno de los que apunta a mejorar sus resultados de los últimos años, mientras que el Sunderland, con un desembolso de 165 millones, es el único de los recién ascendidos que parece haberse reforzado lo suficientemente bien para mantenerse.

Detrás de Neymar y Mbappé

La cantidad que Liverpool habría pagado por Isak, de 145 millones de euros podría elevarse a 150 millones (US$ 175 millones), si se alcanzan las bonificaciones contempladas en el contrato, según varios medios ingleses.

En cualquier caso, Isak se pone en el podio de los fichajes más costosos de la historia, por detrás del brasileño Neymar (222 millones de euros en su pase del Barcelona al PSG en 2017) y del francés Kylian Mbappé (180 millones de euros cuando pasó definitivamente del Mónaco al PSG en 2018).

En la Premier League, el sueco supera el récord, adelantando principalmente a operaciones cuantiosas como las del ecuatoriano Moisés Caicedo (del Brighton al Chelsea en 2023) y el argentino Enzo Fernández (del Benfica al Chelsea en 2023).

También a la reciente contratación del alemán Florian Wirtz, fichado esta temporada por el Liverpool desde el Bayer Leverkusen.