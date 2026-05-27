Para Venezuela, recuperar a Exxon y ConocoPhillips supondría un claro paso hacia la estabilidad económica, abriendo el camino a más inversionistas. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Para Venezuela, recuperar a Exxon y ConocoPhillips supondría un claro paso hacia la estabilidad económica, abriendo el camino a más inversionistas. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Exxon Mobil Corp.ConocoPhillips están ejerciendo presión para conseguir condiciones contractuales duraderas y una vía para recuperar los miles de millones de dólares que se les adeuda, mientras estudian la posibilidad de volver a entrar en Venezuela tras haber salido del país hace dos décadas.

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