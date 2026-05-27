Petroperú reafirmó, el 18 de mayo, que el proceso para contratar el “Servicio de Análisis Forense Interno a la Nueva Refinería Talara” continúa vigente. Esto, después que el 12 de ese mes, el presidente de la petrolera, Edmundo Lizarzaburu, dijera en el Congreso de la República: “Esa auditoría forense no tiene un sustento, lamentablemente. Si seguimos hablando de auditorías forenses, lo que vamos a hacer es complicar la empresa porque el mercado internacional va a empezar a pensar que hay algo oculto. Si hay algo oculto, están las instancias respectivas [para alertarlo]”.

En este contexto, la Contraloría General de la República emitió un informe de orientación de oficio al respecto, donde alertó sobre una situación adversa.

El proceso para la contratación del servicio “Análisis forense interno a la nueva Refinería de Talara” aún no concluye , no obstante haber transcurrido 18 meses desde la conformación de la comisión respectiva, en noviembre del 2024, “lo cual genera riesgo de afectar la eficiencia y eficacia del proceso de contratación internacional y los intereses de Petroperú”.

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Intentos para concretar la auditoría forense

Hay que recordar que ya se publicó dos veces una convocatoria, sin éxito en niguno de los casos. La primera se lanzó el 25 de junio del 2025, por un monto estimado referencial con “carácter reservado”, pero el 6 de agosto de ese mismo año se declaró desierto el proceso porque ninguna de las 3 propuestas presentadas cumplía con los requerimientos de las bases.

El 26 de septiembre del año pasado se lanza una segunda convocatoria, por un monto de US$ 4.7 millones. El 10 de noviembre se otorgó la buena pro, recuerda la Contraloría, al postor Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia por más de US$ 2.7 millones. Pero, cinco meses después, en abril del 2026, se declaró la nulidad de oficio del proceso.

Hay que recordar que ya se publicó dos veces una convocatoria para la auditoría forense dos veces, sin éxito. (Fuente: Andina)

Sobre ello, ya Petroperú había comentado, en comunicado, que esto respondió a la revisión de la documentación vinculada a la experiencia técnica presentada por la empresa adjudicada, y sostuvo que la decisión se adoptó dentro del marco regular del proceso de contratación y conforme a las bases del concurso. Así que continúan en el proceso.

Con lo mencionado, la gerencia de cumplimiento, mediante memorando N° GCUM-0841-2026, del 14 de mayo, ha informado que actualmente “[...] corresponde continuar con la evaluación de las propuestas según el orden de prelación y conforme a la normativa de contrataciones de Petroperú”. Y, como se mencionó líneas atrás, Petroperú ya informó, vía comunicado, que se realizará la auditoría forense.

Pero, la Contraloría insiste: “[...] desde el 25 de noviembre de 2024, que se designó a los integrantes de la Comisión para el Análisis Forense Interno de la Nueva Refinería de Talara, al 18 de mayo del 2026, que se emite el comunicado de Petroperú, han transcurrido 18 meses sin que se haya materializado la contratación del servicio [...]”.

En espera de las acciones

Ante la situación adversa, la Contraloría subraya que se ponga de conocimiento al presidente del directorio de Petroperú el informe de orientación de oficio con la finalidad de que se adopten las obligaciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, “con el objetivo de asegurar el resultado o el logro de los objetivos, metas y resultados”.

Además, también da un plazo de 5 días hábiles (es decir, durante esta semana) para informar al órgano de control institucional cuáles serán las acciones a tomar.