El Banco de la Nación (BN) ha calificado a la petrolera estatal como un deudor de categoría deficiente desde enero último, cuando antes la calificación que le otorgaba era un escalón más alto o mejor, “con problemas potenciales”.

El banco estatal ha financiado con recursos propios a Petroperú, con una obligación que representaba a diciembre del 2025 el 18.29% de su cartera directa y que comprende actualmente un préstamo directo para capital de trabajo en soles por US$ 1,000 millones, señala Moody’s.

De acuerdo con la agencia de riesgos, la obligación de Petroperú equivale, además, al 8.9% del total de los depósitos del BN y a 1.79 veces el capital social del banco.

“Existe riesgo de concentración por la exposición de la operación (del BN) con Petroperú”, advierte la calificadora.

La obligación de Petroperú equivale al 8.9% del total de los depósitos del BN. Foto: Andina.

Riesgoso

“No se puede (como banco) tener una alta concentración de créditos en un solo cliente, sobre todo, si es un cliente bastante riesgoso”, manifestó Carlos Casas, economista y docente de la Universidad del Pacífico (UP).

Petroperú tenía por cancelar, con vencimiento al 31 de julio del 2025, ese referido financiamiento del BN bajo el esquema bullet (modalidad con la que el capital de la deuda se devuelve en un único desembolso al final del periodo de la obligación).

Sin embargo, el pasivo fue reprogramado hasta diciembre del 2028, contando con la garantía del Estado hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Arturo García, docente de economía de Esan y director del Colegio de Economistas de Lima, explicó que, en caso Petroperú no cuente con la liquidez para cumplir con su obligación con el BN, el Estado (el Ministerio de Economía y Finanzas) honrará ese préstamo.

Sin embargo, según el economista, no necesariamente ese cumplimiento del Ejecutivo sucederá de forma inmediata, sino que puede ser gradual. “Entonces, sí representa un riesgo (el financiamiento a Petroperú) para el BN”, expresó.

“Si la petrolera no cumple, va a afectar inmediatamente al BN, pues va a tener que hacer (mayores gastos de) provisiones que mermarán sus resultados (beneficios)”, afirmó.

Calificación

Asimismo, advirtió que, en caso de que Petroperú incumpla su deuda, eso repercutirá negativamente en la calificación de riesgo del banco estatal y, por lo tanto, aumentaría el costo de capital, es decir, la tasa de interés a la que podría endeudarse con otras instituciones financieras.

Casas, por su parte, aseguró que el MEF no va a dejar nunca que el BN quiebre, pues es el agente financiero del Estado a través del cual, por ejemplo, se pagan las transferencias a las unidades ejecutoras de los recursos públicos.

“Si Petroperú no paga las obligaciones (y el MEF tampoco), el BN se vería descapitalizado y quebrarían dos empresas: Petroperú entraría en default y el BN también se vería afectado”, aseveró el docente de la UP.

Expectativa

“Tenemos la expectativa que el Estado, a través del MEF, honrará su compromiso de hacer frente a la deuda con Banco de la Nación en caso Petroperú no se encuentre en la capacidad financiera de atender el principal e intereses de dicha operación y que esta no se vería afectada”, afirma Moody’s.

“Se trata de lo que en economía se denomina un problema de riesgo moral: como soy del Estado, me arriesgo más, y es el (mismo) Estado el que me va a salvar”, añadió Casas.

La situación de Petroperú es crítica, con pérdidas contables en los años previos.

Debilidad en gobierno corporativo de petrolera

Moody’s señala como otra debilidad del BN un gobierno corporativo debilitado por continuos cambios en el directorio y algunos miembros de la plana gerencial con cargos interinos.

“Hemos visto (en los últimos tiempos) una alta rotación no solamente de presidentes, sino en ministros y lógicamente en funcionarios públicos y esto hace que afecte también a los directorios de las entidades del Estado, incluyendo al BN”, manifestó Arturo García, de Esan.

“Si bien es cierto, los presidentes del directorio y las gerencias que gestionan el banco son gente usualmente preparada, de todos modos, al haber alta rotación, no genera estabilidad a la estrategia del manejo de la entidad”, sostuvo.