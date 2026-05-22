Moody’s señala como otra debilidad del BN un gobierno corporativo debilitado por continuos cambios en el directorio. (Foto: El Peruano)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La situación de Petroperú es crítica, con pérdidas contables en los años previos y un déficit de capital de trabajo que refleja una débil posición financiera, según Moody’s, ¿qué datos pone sobre el tapete la clasificadora?

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