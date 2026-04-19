Una de ellas es el préstamo para la adquisición de un bien inmueble terminado. Sin embargo, también puede financiar la adquisición de un bien futuro (en proyecto); la mejora, remodelación o ampliación de una vivienda propia; y la compra de una deuda vigente en otra entidad financiera (como un banco comercial).

Sobre el préstamo para ampliación, el BN exige que el inmueble, en primer lugar, esté inscrito en los registros públicos.

El BN ofrece cuatro modalidades de préstamos hipotecarios| Foto: Andina

“(El BN financia) mejoras como acabados, o construcción de un segundo o tercer piso, de acuerdo con un presupuesto de obra que se va a pedir como un requisito adicional, elaborado por un ingeniero civil o arquitecto colegiado”, explicó Marco Angulo, procesador de créditos del BN en Cajamarca.

Otros documentos que se pedirán son la declaración jurada de autovalúo, predio urbano y hoja resumen municipal, originales.

Además, el solicitante deberá presentar el comprobante original de pago del impuesto predial cancelado de todo el año en curso.

Este préstamo para mejora puede ofrecer un periodo de gracia de hasta 3 meses, hasta el pago de la primera cuota.

Angulo comentó que dicho periodo de gracia incluso es mayor, hasta 6 meses, en el caso de un préstamo para adquisición de un inmueble nuevo terminado o futuro.

La tasa efectiva anual del préstamo va de 6.75% a 7.15%, y el plazo de endeudamiento es de hasta 10 años.

En cuanto a los montos desembolsables, van desde S/ 10,000 hasta S/ 100,000. Además, el financiamiento máximo que se puede aprobar es el equivalente al 50% del valor actual del inmueble a mejorar.

Para los empleados o pensionistas del sector público, el ingreso mínimo para solicitar este crédito es de S/ 800, y se pueden considerar otros ingresos demostrables del cliente y cónyuge o conviviente.

La tasa de interés efectiva anual del préstamo hipotecario para ampliación en el BN va de 6.75% a 7.15% (Foto: Pixabay)