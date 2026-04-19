Sobre el préstamo hipotecario para ampliación, el BN exige que el inmueble, en primer lugar, esté inscrito en los registros públicos. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El Banco de la Nación (BN) ofrece una amplia gama de productos crediticios a los empleados del sector público y pensionistas del Estado. Uno de ellos es el préstamo hipotecario, ¿qué modalidades tiene?

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