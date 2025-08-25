Crédito hipotecario seguirá en expansión. (Foto: GEC)
Crédito hipotecario seguirá en expansión. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El mercado inmobiliario local se mantendrá dinámico en el mediano plazo, lo que tendría su espejo en la demanda por créditos hipotecarios, prevé la agencia Moody’s. Pero, ¿cuál es el motivo?

TE PUEDE INTERESAR

Utilidades de empresas líderes pierden impulso en segundo trimestre, ¿a quiénes les fue mejor?
Yape: los planes de Credicorp para la billetera digital en el próximo quinquenio
¿El octavo retiro de AFP es realmente viable? Esto opina AFP Integra

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.