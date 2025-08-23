Se mantiene en el camino de alcanzar su objetivo de 16.5 millones de usuarios activos mensuales. | Composición EC: Yape / Freepik
Se mantiene en el camino de alcanzar su objetivo de 16.5 millones de usuarios activos mensuales. | Composición EC: Yape / Freepik
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Yape continúa creciendo tanto en alcance como en relevancia en el mercado, y ahora cuenta con 15 millones de usuarios activos mensuales.

