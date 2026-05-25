Proyecto para formalizar alquileres tipo Airbnb continúa sin llegar al Pleno | Foto: Rerefencial.
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El crecimiento de los alquileres turísticos temporales mediante plataformas digitales como Airbnb viene transformando el mercado del hospedaje en el Perú, especialmente en distritos con alta demanda turística y corporativa.

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