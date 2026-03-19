El mercado de alquiler temporal de casas de playa durante Semana Santa estará dominado por plataformas digitales, que concentrarían entre el 55% y 65% de las reservas , según estimaciones del Sector de Bienes Raíces del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

De acuerdo con la presidenta del sector, Lucy Mier y Terán, herramientas como Airbnb han ganado protagonismo en los últimos años, impulsadas por la facilidad para concretar reservas, comparar precios y cerrar operaciones incluso a último momento, una dinámica habitual en feriados largos.

En contraste, las inmobiliarias agrupan entre el 25% y 35% de las operaciones, especialmente en el caso de casas de mayor tamaño o valor, donde los usuarios priorizan contar con contratos formales, asesoría directa y mayor seguridad en la transacción.

Un porcentaje menor, cercano al 10%, corresponde a acuerdos directos entre propietarios y clientes frecuentes o referidos, una modalidad que aún se mantiene vigente en este segmento.

Mier y Terán señaló que, si bien ambos canales mostrarán crecimiento en esta temporada, las plataformas digitales registrarían un mayor dinamismo en el volumen de reservas, mientras que las inmobiliarias seguirán destacando en el segmento de propiedades premium o alquileres familiares.

Perfil del usuario

El usuario típico de Airbnb se ubica entre los 25 y 45 años y está habituado al uso de herramientas digitales para planificar viajes. En Semana Santa, predominan grupos de amigos, parejas jóvenes y familias pequeñas que buscan estadías cortas , usualmente de tres a cuatro noches.

Entre los factores más valorados destacan la cercanía al mar, la disponibilidad de piscina, áreas sociales y las reseñas de otros usuarios.

Asimismo, la plataforma es ampliamente utilizada por turistas extranjeros y peruanos residentes en el exterior, debido a la posibilidad de reservar desde cualquier país mediante pagos digitales y con mayor flexibilidad para evaluar distintas opciones de alojamiento.