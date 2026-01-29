El mercado de alquiler de casas de playa en el Perú muestra señales claras de dinamismo de cara a la campaña de verano 2026. La demanda por este tipo de inmuebles crecería hasta 40% en comparación con la temporada anterior, según estimaciones del Sector de Bienes de Raíces del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Este mayor dinamismo responde tanto a la demanda de familias numerosas como de turistas nacionales y extranjeros, quienes vienen optando por alquileres temporales como alternativa frente a la hotelería tradicional, especialmente en contextos de estadías prolongadas y con planificación anticipada.

En paralelo, el fortalecimiento de la demanda comienza a reflejarse en los precios de alquiler, que registrarían incrementos moderados para la próxima temporada de verano, en un mercado donde la oferta se concentra principalmente en determinadas zonas del litoral peruano.

LIMA SUR Y PLAYAS DEL NORTE CONCENTRAN LA DEMANDA

Entre las zonas con mayor nivel de demanda destacan las playas de Lima Sur, donde distritos como Punta Hermosa, San Bartolo, Asia, Santa María del Mar y Cerro Azul se mantienen como los más solicitados para la temporada alta.

A ello se suman las playas del norte del país, especialmente Máncora, Punta Sal, Vichayito y Zorritos, que concentran el interés de los arrendatarios por su clima cálido, servicios turísticos y carácter exclusivo.

Estas características las convierten en una alternativa atractiva, sobre todo para visitantes extranjeros y turistas de mayor poder adquisitivo.

Playas de Lima Sur como Asia, Punta Hermosa y San Bartolo concentran la mayor demanda de alquiler temporal durante la temporada alta de verano. (Foto: CCL)

PRECIOS DE ALQUILER MANTIENEN TENDENCIA AL ALZA

Para el verano 2026, los precios de alquiler de casas de playa registrarían incrementos de entre 2.5% y 5% respecto al 2025, dependiendo de la ubicación y del tipo de inmueble. Las mayores alzas se observan en viviendas ubicadas frente al mar y en zonas consideradas premium, como Asia y Máncora.

“Este comportamiento responde al mayor interés de familias grandes y turistas nacionales y extranjeros por vacacionar en zonas costeras, así como a una mayor planificación anticipada de estadías prolongadas”, sostuvo Lucy Mier y Terán, presidenta del Sector Bienes Raíces de la CCL.

¿CUÁNTO CUESTA ALQUILAR UNA CASA DE PLAYA?

Los precios varían según la duración del alquiler, la ubicación y los servicios incluidos. Para una temporada completa de verano, que comprende de diciembre a marzo, los alquileres en zonas premium pueden alcanzar valores de US$ 7,500 (S/ 24,752) o más.

En el caso de alquileres semanales, una vivienda frente al mar puede costar entre US$ 3,000 (S/ 9,901) y US$ 5,000 (S/ 16,501), mientras que el promedio general semanal se sitúa alrededor de US$ 1,500 (S/ 4,950). En playas del sur chico, como San Bartolo y Pucusana, los precios fluctúan entre US$ 800 (S/ 2,640) y US$ 2,500 (S/ )por semana.

Los precios de alquiler semanal de casas de playa bordean los US$ 1,500 en promedio.

“También hay casos de que algunos arrendatarios estarían dispuestos a aceptar hasta US$ 1,500 mensuales (S/ 4,950) por casas o departamentos cercanos a la playa en zonas de alta demanda”, comentó la representante del gremio empresarial.

QUÉ BUSCAN LOS ARRENDATARIOS Y PERFIL DE LA DEMANDA

El valor del alquiler está condicionado por diversos factores, como la ubicación del inmueble, la disponibilidad de servicios adicionales —piscina, acceso directo al mar y estacionamiento—, así como la infraestructura, seguridad y cercanía a centros comerciales y zonas de entretenimiento. En ese contexto, Asia destaca como uno de los distritos con mayor valorización debido a su oferta de servicios premium.

Durante la temporada alta, predominan las estadías de una semana o quince días, aunque se mantiene una demanda relevante por alquileres de toda la temporada de verano, especialmente por parte de familias que buscan viviendas amplias para reuniones prolongadas.

El perfil del arrendatario continúa siendo mayoritariamente familiar, sobre todo en contratos de mayor duración. No obstante, los grupos de jóvenes también participan activamente en el mercado, principalmente en playas con vida nocturna como Asia y Punta Hermosa, aunque en una proporción menor.