El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, realizó un sobrevuelo con drones en la playa Los Yuyos, ubicado en el distrito de Barranco, para verificar información relacionada con un posible derrame de hidrocarburos e identificar eventuales zonas afectadas.

Como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), el OEFA efectuará el seguimiento correspondiente y supervisará la actuación de las entidades de fiscalización ambiental, como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), a fin de asegurar que cumplan adecuadamente sus funciones y adopten las medidas necesarias para la protección del ambiente, informo el organismo.

En el marco de las acciones preventivas y de verificación técnica, especialistas del OEFA vienen realizando un muestreo ambiental que incluye la toma de muestras de agua y sedimentos en la playa Yuyos y en áreas adyacentes a Lima Marina Club.

OEFA monitorea la playa Yuyos para verificar presunta presencia de hidrocarburos. Foto OEFA

Dichas muestras serán analizadas en un laboratorio acreditado por el INACAL para determinar la posible presencia de hidrocarburos.

