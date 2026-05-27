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Guillermo Westreicher Herrera
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La brecha de viviendas aún es amplia en el país, por lo que se requiere construir más proyectos inmobiliarios. Ello trae, a su vez, una oportunidad para los bancos e inversionistas particulares de financiar ese mercado, ¿qué mecanismos utilizan?

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