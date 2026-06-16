En la campaña por el Día del Padre, miles de familias peruanas se preparan para adquirir un regalo especial. Sin embargo, junto con el incremento de las compras también aumenta la oferta de productos sin información adecuada, de origen desconocido o que no cumplen condiciones mínimas de calidad y seguridad.

Frente a ello, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción, comparte una serie de recomendaciones para ayudar a los consumidores a realizar compras más seguras e informadas.

Tecnología, calzado, artículos de cuero, prendas textiles y bebidas alcohólicas se encuentran entre los regalos más buscados para esta celebración. A través de las Normas Técnicas Peruanas (NTP), el Inacal promueve que los ciudadanos puedan identificar productos que cumplen requisitos mínimos de calidad, seguridad, etiquetado y rotulado, fortaleciendo la confianza en el mercado y fomentando decisiones de compra responsables.

Mid adult man choosing wine while shopping at the store.

Cinco recomendaciones para una compra segura y de calidad

1.Verifique la información de los dispositivos tecnológicos

2.Compruebe la autenticidad de los artículos de cuero

En billeteras, correas, cinturones, casacas, maletas y otros accesorios, es importante verificar que al menos el 80% del producto esté elaborado con cuero genuino y que se indique claramente el país de origen.

3.Revise el etiquetado del calzado

En ponchos, chompas, chalinas, guantes, chullos y otras prendas artesanales, la etiqueta debe consignar la composición de fibras, talla, instrucciones de cuidado y país de fabricación, información clave para una compra informada.

5.Verifique el rotulado de las bebidas alcohólicas

El Inacal recuerda que elegir productos que cumplen estándares de calidad no solo contribuye a una mejor experiencia de compra, sino que también ayuda a proteger la economía familiar, reducir el riesgo de adquirir productos de dudosa procedencia y salvaguardar la salud y los derechos de los consumidores.

Para conocer más sobre estas Normas Técnicas Peruanas, los ciudadanos pueden acceder gratuitamente a la Sala de Lectura Virtual del Inacal: https://salalecturavirtual.inacal.gob.pe:8098/