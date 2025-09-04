En medio de una revisión llevada a cabo por este medio entre el 7 de junio y el 9 de julio, se observó 350 nuevos procesos de inscripción de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Estas solicitudes pueden responder tanto a preparativos para un eventual ingreso comercial al mercado peruano como a estrategias de protección para evitar el uso no autorizado de signos distintivos.

Uno de los requerimientos más relevantes en este periodo fue realizado por la compañía japonesa Kirin Holdings Kabushiki Kaisha, conocida globalmente como Kirin Holdings, uno de los conglomerados más grandes del mundo en alimentos, bebidas y biociencias, con ingresos anuales que rondan los US$ 16,000 millones.

La multinacional ha iniciado en Perú el proceso de inscripción de la marca “KIRIN LIGHT PREMIUM LIGHT BEER”, como parte de una estrategia orientada a blindar la propiedad intelectual de esta etiqueta en el país. Según los registros consultados en la base de datos de Indecopi, se busca proteger la denominación dentro de la clase 32, que abarca cervezas, bebidas sin alcohol, bebidas de malta sin alcohol, bebidas con sabor a cerveza, bebidas carbonatadas con menos de 1% de alcohol, refrescos, jugos de frutas, jugos vegetales y extractos de lúpulo para elaborar cerveza, entre otros productos.

Kirin Light. (Fuente: Indecopi).

¿Quién es este gigante japonés?

Para dimensionar las operaciones de Kirin Holdings, la compañía japonesa reportó ingresos cercanos a US$ 16,100 millones al cierre de su ejercicio fiscal 2024, impulsada principalmente por su sólido negocio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que en conjunto generaron más de US$ 11,300 millones. Con un portafolio que incluye cervezas emblemáticas como Kirin Ichiban y un crecimiento sostenido en los segmentos farmacéuticos y de health science, el holding emplea a más de 31,000 personas a través de unas 170 filiales distribuidas en Japón, Asia-Pacífico, Oceanía, América y Europa.

En el marco de su estrategia global destaca KIRIN LIGHT PREMIUM LIGHT BEER, una de las apuestas internacionales de Kirin Brewery Company —subsidiaria del grupo—, diseñada especialmente para mercados como Estados Unidos, donde la demanda por cervezas ligeras es alta.

Debido a que su participación actual aún es limitada y se concentra principalmente en comercios especializados en productos importados, este movimiento en Perú respondería tanto a una posible estrategia de lanzamiento futuro como a la necesidad de asegurar el uso exclusivo de su marca en el mercado local.

Al cierre de su ejercicio fiscal 2024, Kirin Holdings reportó ingresos cercanos a los US$ 16,100 millones.

Diageo podría ampliar su portafolio de licores en Perú

En línea con el primer registro identificado en el periodo analizado, Gestión pudo conocer que Diageo North America, Inc., filial para Estados Unidos y Canadá del conglomerado británico Diageo plc —el mayor productor mundial de bebidas alcohólicas premium— ha iniciado el trámite para registrar la marca Mr Black en Perú, bajo la clase 33, que comprende bebidas alcohólicas excepto cervezas.

Dentro del portafolio global de Diageo, destaca precisamente Mr Black, un licor de café en frío (cold brew coffee liqueur) originario de Australia, que la compañía adquirió en 2022 con el objetivo de ampliar su apuesta por la mixología de alta gama y el consumo premium. En Norteamérica, Diageo ha capitalizado la tendencia del café de especialidad para posicionar esta marca como una referencia “craft”, expandiendo su presencia en bares y tiendas especializadas.

No obstante, a pesar de la consolidada presencia de Diageo en Perú —con marcas icónicas como Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Smirnoff—, Mr Black no cuenta aún con una distribución formal en el mercado local. Actualmente, no existen registros de su inscripción en Indecopi por parte de Diageo, ni evidencia de distribuidores autorizados o disponibilidad en tiendas gourmet o importadoras especializadas.

Logo de Mr Black. (Fuente: Indecopi).

Grupo AJE ampliaría su portafolio de snacks con nueva marca

Magenta Inversiones S.A.C., empresa vinculada al Grupo AJE, ha iniciado el proceso de inscripción de la marca Ta’Que Ricas ante el Indecopi. Este registro abarca la clase 29, que incluye snacks listos para el consumo elaborados principalmente a partir de frutas y vegetales, así como combinaciones de estos. Entre ellos, figuran papas, nueces, semillas, papas fritas y crujientes, yucas y taros fritos, además de bocaditos a base de chicharrón, carne o soya.

Asimismo, el trámite comprende la clase 30, orientada a productos como harinas, cereales, pan, pastelería, confitería, helados, azúcar, miel, levadura, entre otros.

De concretarse, Ta’Que Ricas se sumaría al portafolio de snacks que el grupo comercializa bajo marcas como Papi Ricas, Nachi Ricas y Chifle Ricas.

En julio del año pasado, Gestión informó que el Grupo AJE presentó ante el Ministerio de la Producción (Produce) una Evaluación Preliminar Ambiental (EVAP) para construir una moderna planta de snacks en Huaral, sobre un terreno de aproximadamente 2,160 m², con una inversión proyectada en torno a los US $558,300.

Este proyecto industrial contemplaba la instalación de seis líneas de producción, dedicadas a la elaboración de papas fritas, desgerminado de maíz, cereales extruidos, nachos, productos con queso y palomitas de maíz.

Logo de Ta'que Ricas. (Fuente: Indecopi).

Laive busca continuar expandiendo su portafolio

Durante el periodo analizado, este medio también identificó que Laive ha dado un paso adelante en el registro de una nueva marca ante Indecopi. Se trata de Kéfir Laive Natural, solicitada en la clase 29, que comprende principalmente productos lácteos como yogurt, tal como se aprecia en la documentación presentada por la propia empresa.

Asimismo, la compañía inició el proceso de inscripción en la clase 30, que abarca una gama más amplia de alimentos, entre ellos café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, tapioca, sagú; harinas y derivados de cereales; pan, pastelería, confitería, helados, azúcar, miel, jarabes de melaza; levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias e incluso hielo.

Tal como adelantó Gestión en una reciente entrevista, Laive continúa fortaleciendo su portafolio y actualmente gestiona entre 14 y 15 nuevas iniciativas en diversas categorías, lo que confirma su estrategia de expansión y diversificación en el mercado local.

La nueva presentación de Laive. (Fuente: Indecopi).