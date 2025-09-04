En una reciente revisión, Gestión identificó 350 nuevos procesos de inscripción de marcas ante el Indecopi. (Foto: Stock).
En una reciente revisión, Gestión identificó 350 nuevos procesos de inscripción de marcas ante el Indecopi. (Foto: Stock).
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Según NielsenIQ Perú, entre enero y abril, el consumo total de bebidas —alcohólicas y no alcohólicas— todavía refleja una contracción acumulada en 2025. Sin embargo, a partir de marzo se comienzan a percibir signos de recuperación. En este contexto y ante las oportunidades de competencia en esa categoría, Gestión identificó que dos marcas reconocidas, pertenecientes a holdings internacionales, han iniciado sus primeros acercamientos con el mercado peruano. Descubra de quiénes se trata.

TE PUEDE INTERESAR

DeepSeek, la app china de IA que desafía a ChatGPT, busca su registro en Perú
Nuevas marcas propias se suman a supermercados ¿en qué categorías competirán?
“Gigantes” europeas buscan registros en Perú: desde alimentos hasta medicamentos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.