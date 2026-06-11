Vista de la pantalla principal del FIFA Fan Fest en la Plaza del Zócalo, un día antes de la inauguración del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026. (Foto de Gerardo LUNA / AFP)
Vista de la pantalla principal del FIFA Fan Fest en la Plaza del Zócalo, un día antes de la inauguración del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026. (Foto de Gerardo LUNA / AFP)
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Agencia Bloomberg
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Si entre sus planes está ver un partido del Mundial de fútbol con una cerveza bien fría en una fresca noche de verano en la plaza más emblemática de México, tendrá que pensarlo dos veces.

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