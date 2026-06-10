FIFA, licencias y multas: el lado legal de transmitir el Mundial en bares y restaurantes. | Foto: Generada con Chatgpt
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Gerardo Rosales Diaz
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Con la llegada del Mundial 2026, centenas de bares, restaurantes y otros establecimientos comerciales en el Perú se preparan para transmitir los partidos con el objetivo de atraer clientes y aumentar sus ventas. Sin embargo, detrás de las pantallas gigantes, promociones y eventos temáticos surge una interrogante jurídica: ¿es suficiente contar con una suscripción de televisión para exhibir los encuentros al público o se requiere una autorización adicional?

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