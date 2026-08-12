Luis Pares Yunis Herrera fue designado como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Foto: Andina.
Luis Pares Yunis Herrera fue designado como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo designó a Luis Pares Yunis Herrera como nuevo superintendente nacional de la , según una resolución suprema publicada este miércoles en el boletín de Normas Legales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 223-2026-IN, suscrita por la , y el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

La designación se realiza en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la norma que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, y las disposiciones que establecen requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de cargos de libre designación y remoción.

Asimismo, la resolución cita el Decreto Legislativo N.° 1130, que creó la Superintendencia Nacional de Migraciones, además del marco de organización y funciones del Ministerio del Interior.

Luis Pares Yunis Herrera fue designado como nuevo superintendente nacional de Migraciones. Foto: Normas Legales El Peruano.
Luis Pares Yunis Herrera fue designado como nuevo superintendente nacional de Migraciones. Foto: Normas Legales El Peruano.

Salida de Juan Ramiro Alvarado

En una resolución suprema publicada también este miércoles, el Ejecutivo aceptó la .

La Resolución Suprema N.° 222-2026-IN dispone además agradecerle por los servicios prestados durante su gestión.

Ambas resoluciones fueron emitidas por el Ministerio del Interior y publicadas en el boletín de Normas Legales de El Peruano.

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