El Gobierno de Keiko Fujimori continúa completando el segundo nivel del Ejecutivo con la designación de viceministros en distintas carteras. Hasta la fecha, ocho ministerios han oficializado nombramientos mediante resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano, mientras que otros sectores aún mantienen vacantes algunos o todos sus viceministerios.

A continuación, el detalle de los nombramientos confirmados:

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

El ministro Elmer Cuba completó la designación de ambos viceministros del sector:

Erick Wilfredo Lahura Serrano, viceministro de Hacienda.

Fabrizio Orrego Peche, encargado del Viceministerio de Economía.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

El Ejecutivo designó a sus dos nuevos viceministros:

Hilda Sandoval Cornejo, viceministra de Trabajo.

Juan Carlos Paz Cárdenas, viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.

Los nombramientos fueron oficializados mediante las resoluciones supremas N.° 033-2026-TR y N.° 034-2026-TR.

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Ministerio de Vivienda

Alfredo Lozano Bonilla fue nombrado viceministro de Vivienda y Urbanismo, en reemplazo de Oswaldo Rojas.

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Se designó a Manuel Felipe Layseca Ortigas como viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, en reemplazo de Jorge Luis Sáenz Rabanal.

Además, José Ángelo Tangherlini Casal es el nuevo viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, tras la salida de Orlando Chirinos Trujillo.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh)

El sector cuenta con dos nombramientos confirmados:

Juan Teodoro Falconi Gálvez, viceministro de Justicia.

Gonzalo Carlos Muñoz Hernández, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

Ministerio de Educación (Minedu)

El Ejecutivo oficializó los dos viceministerios del sector:

Luis Antonio Alemán Nakamine, viceministro de Gestión Institucional.

Miriam Janette Ponce Vértiz, viceministra de Gestión Pedagógica.

Ministerio de Salud (Minsa)

Hasta el momento, se ha designado a:

Aún está pendiente el nombramiento del viceministro de Salud Pública.

Ministerio del Interior (Mininter)

El sector oficializó el nombramiento de:

Juan Carlos Sotil Toledo, viceministro de Seguridad Pública.

Continúa pendiente la designación del viceministro de Orden Interno.

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Ministerio de Defensa (Mindef)

El Ministerio de Defensa completó ambos viceministerios:

Edwin Zegarra, viceministro de Políticas para la Defensa.

Darwin Teófilo Eufracio León, viceministro de Recursos para la Defensa.

El Gobierno de Keiko Fujimori continúa completando el segundo nivel del Ejecutivo con la designación de viceministros en distintas carteras. Foto: Presidencia.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

El Ejecutivo designó a:

Erika Janet Valdivieso López, viceministra de la Mujer.

Juan Carlos Pasco Herrera, viceministro de Poblaciones Vulnerables.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)

El Ejecutivo nombró a Carlos Salazar García como nuevo viceministro de Políticas y Evaluación Social.

¿Qué viceministerios aún están pendientes?

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno todavía no había oficializado designaciones en los siguientes sectores: