El Gobierno de Keiko Fujimori incluyó en su proyecto para el pedido de facultades legislativas una iniciativa que derogaría la ley que establece el sistema de peaje en las carreteras. (Imagen: Ositrán)
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Guadalupe Gamboa
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El pedido de facultades legislativas que busca presentar el Gobierno de Keiko Fujimori al Congreso de la República incluiría un cambio en la regulación del sistema de peajes a nivel nacional. Según la reciente propuesta planteada, se buscará “regular en forma general el uso de peajes en carreteras y en vías urbanas, y derogar expresamente la Ley 15773”.

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