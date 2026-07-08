Resulta que el máximo intérprete de la Constitución estaría por emitir otro fallo similar, pero que afectaría a otra concesión vial: el tramo Desvío Quilca-Arequipa-Matarani-Moquegua-Ilo-Tacna-La Concordia, donde se solicita la suspensión del cobro de peaje por la presunta inexistencia de una vía alterna.

Esta concesión la administra la empresa Covinca, de capitales colombianos, desde el 2013 y su concesión termina todavía en 2038. Sin embargo, están a la espera del pronunciamiento del TC ante el reclamo de un ciudadano que, como pasó con RdL, alude una afectación a su derecho al libre tránsito. Gestión da cuenta del caso, que tendría consecuencias que trascenderían a Covinca.

El reclamo en cuestión

En octubre del 2024, Ositrán emitió un comunicado manifestando su profunda preocupación por una decisión que tomó un juzgado en Camaná, Arequipa, ya que consideraba que “sentaba un precedente que podría disuadir futuras inversiones en infraestructura vial bajo el esquema de concesiones”.

El Poder Judicial había validado una demanda de habeas corpus que presentó un ciudadano contra Covinca, por presuntamente afectar su libre tránsito debido al cobro de peajes en la carretera que da acceso a sus propiedades en el Asentamiento Humano Miramar II Etapa.

Este ocurrió 7 meses después que el TC declarara fundada una demanda contra RdL en Lima que ordenó suspender el cobro de su peaje en Puente Piedra, bajo la afectación del mismo derecho: el libre tránsito. Como se recuerda, este fue uno de los primeros pronunciamientos judiciales que terminaron obligando a RdL, cuyo principal accionista es Brookfield, a retirarse del Perú y demandar al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

De ese entonces a la fecha, el caso de Covinca ya llegó al TC y, tras realizar audiencias a finales de junio, quedaría poco para conocer su final, según dice el propio concesionario demandado a Gestión.

“Entendemos que está actualmente en evaluación y podría [tenerse un fallo] en agosto. Esperamos que puedan analizar el caso con más profundidad, considerando el impacto y las diferencias [con el caso RdL]”, indicó Edilson Coral, gerente general de Covinca.

Ositrán advierte que un fallo judicial pone en riesgo la sostenibilidad de los contratos de concesión de la Red Vial Nacional, afectando la inversión y el mantenimiento de las vías. Foto: Ositrán.

Frente a este panorama, el regulador volvió a emitir un comunicado advirtiendo del peligro de que el TC tome como “precedente” el caso RdL. Pero ahora daría un paso más adelante. Gestión pudo conocer que Ositrán ha solicitado al TC hacer uso de la figura de “Amigo de la Corte” y exponerle al Tribunal las consecuencias que tendría, para todo el sistema de transporte nacional concesionada existente y en promoción, que se anule también este peaje.

Sobre ello, Brenda Sparrow, gerente de asuntos legales y regulatorios de ComexPerú, explicó que la intención del regulador debe ser aprobada primero por el TC.

“Ese rol no implica que Ositrán defienda a alguna de las partes, pero sí que busca, como un tercero especializado, aportarle al TC criterios técnicos y jurídicos para resolver. Su participación sería crucial para evaluar la consecuencias regulatorias e institucionales que podría tener la sentencia”, aclaró.

El TC, consultado por este diario, evitó pronunciarse sobre esta solicitud de Ositrán y menos sobre el caso en sí, hasta que se emita el fallo final.

No sería igual al Caso Rutas de Lima

Si bien se aluden afectaciones similares, el caso que analiza ahora el TC sobre el peaje de Covinca en Camaná, no sería un calco de lo que evaluó el Tribunal sobre RdL.

Según Coral la principal diferencia es contundente: los peajes de Camaná, que ahora administran ellos para sostener los pagos de operación y mantenimiento de las vías, ya existían antes de que iniciara la concesión en 2013.

“El Estado peruano hizo la carretera hace muchos años, con 4 unidades de peajes. Todo eso fue antes del 2013, cuando nos las entregaron para hacerle mejoras con las inversiones que hacemos y mantener un nivel de servicio. Tampoco es cierto que el ciudadano no pueda acceder a su casa”, remarcó el gerente de Covinca.

Sparrow, que ha seguido el proceso, no solo confirma lo dicho por Coral, sino que agrega: “La controversia gira en torno al acceso a propiedades que se construyeron posteriormente al inicio de la concesión. Aparte, en el proceso se acreditó, con acta policial, que existen hasta 7 accesos distintos hacia la zona. Eso no pasó en el caso de RdL”.

Tras el retiro de Rutas de Lima, los peajes del tramo sur quedaron inactivos y el mantenimiento de las vías quedó en manos de la Municipalidad de Lima. Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec.

Coral sumó a lo anterior que el demandante no arrancó su pretensión legal utilizando el “precedente” de RdL para convencer a las autoridades. “Con escritos posteriores el demandante amplió su pretensión, reconduciendo una demanda individual hacia una controversia de alcance colectivo. Esto pasó después de la sentencia sobre el peaje de Puente Piedra”, aseguró.

Sparrow cuestionó también el uso de una norma en el proceso. Se ha invocado la Ley N.° 15773, emitida en 1965, bajo un contexto normativo anterior al régimen actual de concesiones, las Asociaciones Público Privadas (APP), y Red Vial Nacional (RVN), para pretender imponer obligaciones que no se encuentran previstas ni en la ley vigente ni en los contratos de concesión.

“El caso de RdL se resolvió bajo esa norma, a pesar que está desfasada. Se creó un régimen de promoción de la inversión privada por algo. El TC lo sigue aplicando y eso, desde la mirada jurídica, está mal”, reclamó la vocera de ComexPerú.

Fallo iría más allá de Covinca

Al contrario de lo que terminó haciendo RdL, por ahora Covinca no pretende retirarse del país. Es más, según Coral, están analizando concursar por potenciales nuevas concesiones viales en el Perú.

“Tenemos confianza. Estamos muy atentos a las convocatorias que hace ProInversión. Creemos en el país y esperamos seguir haciendo inversiones“, anticipó.

Apuntan a, como informó Gestión en enero, a lo que la agencia por encargo del Ministerio de Transportes está estructurando como paquete de nuevas concesiones viales para más de 5,000 kilómetros de la RVN, es decir, nacieron con el Estado, pero podrían encargarse a privados pronto, como pasó con Covinca.

Pero Sparrow manifestó su preocupación por el éxito que puedan tener estas nuevas APP, cuando los inversionistas extranjeros ven, con RdL y ahora Covinca, que se cuestiona el mecanismo que sustenta la operación de la infraestructura: el peaje.

“Tiene una razón de ser: es un mecanismo previsto para financiar la operación. El concesionario tampoco fija el valor que quiere, se acuerda con el Estado y si se quiere renegociar, el contrato prevé las formas. Las autoridades deben respetarlo, no pueden ir por una vía distinta“, sostuvo al respecto.