El TC, consultado por este Diario, evitó pronunciarse sobre una solicitud de Ositrán y menos sobre el caso en sí, hasta que se emita el fallo final. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
El TC, consultado por este Diario, evitó pronunciarse sobre una solicitud de Ositrán y menos sobre el caso en sí, hasta que se emita el fallo final. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) en 2024, que suspendió el cobro del peaje en Puente Piedra de parte de Rutas de Lima (RdL), podría cerrar pronto una “primera secuela”.

TE PUEDE INTERESAR

Tarifas de peajes en Perú inician año con reducciones: en 3 concesiones ya se aplicó rebaja
¿Nuevos peajes en carreteras? ProInversión analiza adjudicar estos 5,000 kilómetros
Lima sin peajes en el 2026: ¿qué pasará con la operación y mantenimiento de vía clave?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.