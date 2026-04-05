Después que MML caducó contrato, habría “heredado” pago de S/ 1,500 millones. (Foto: Gec)
Después que MML caducó contrato, habría “heredado” pago de S/ 1,500 millones. (Foto: Gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

Con una información reciente de S&P Global Ratings, Bloomberg informó que Rutas de Lima, subsidiaria de Brookfield Asset Management, ha incumplido el pago de bonos por US$ 500 millones, “afectando a los fondos de pensiones que poseen la mayoría de la deuda”.

TE PUEDE INTERESAR

Rutas de Lima, de Brookfield, incumplió deuda de US$ 500 millones en Perú, dice S&P
Semana Santa: amplían carriles de Panamericana Sur con dirección a las playas
Cierran tramo de la Costa Verde en el Callao tras accidentes y oleajes anómalos
Presidente Balcázar cuestiona la “burocracia limeña” y promete acelerar obras en regiones
Cenepred: hay 2,203 zonas críticas en 9 regiones ante inundaciones, huaicos y derrumbes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.