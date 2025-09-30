Rutas de Lima iniciará proceso de liquidación. En un reciente comunicado, la empresa subrayó que “como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano, el 29 de septiembre de 2025, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima (RDL) se ha visto en la obligación legal de adoptar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades del Perú (LGS).

Pese a esta situación, explicaron, RDL seguirá operando las vías concesionadas, garantizando el servicio y la seguridad vial, así como el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus trabajadores y proveedores.

“Como se ha venido advirtiendo en reiteradas ocasiones, los actos de hostigamiento de la MML y del Estado peruano ocasionaron la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje de la concesión, lo que ha privado a RDL de recibir más del 60% de sus ingresos, cuestión que ha deteriorado severamente la situación financiera de la compañía”, refirieron.

