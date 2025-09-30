En lugar de negociar, Rafael López Aliaga optó por un camino, desconocer peajes, y eso le cuesta 200 millones de dólares a la municipalidad que el alcalde no pagará, sino la comuna.
En lugar de negociar, Rafael López Aliaga optó por un camino, desconocer peajes, y eso le cuesta 200 millones de dólares a la municipalidad que el alcalde no pagará, sino la comuna.
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Rutas de Lima iniciará proceso de liquidación. En un reciente comunicado, la empresa subrayó que como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano, el 29 de septiembre de 2025, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima (RDL) se ha visto en la obligación legal de adoptar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades del Perú (LGS).

Pese a esta situación, explicaron, RDL seguirá operando las vías concesionadas, garantizando el servicio y la seguridad vial, así como el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus trabajadores y proveedores.

“Como se ha venido advirtiendo en reiteradas ocasiones, los actos de hostigamiento de la MML y del Estado peruano ocasionaron la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje de la concesión, lo que ha privado a RDL de recibir más del 60% de sus ingresos, cuestión que ha deteriorado severamente la situación financiera de la compañía”, refirieron.

***Nota en desarrollo***

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.