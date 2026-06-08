La predictibilidad para la inversión sostiene el atractivo económico del país antes los capitales nacionales y extranjeros. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Ricardo Guerra Vásquez
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Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pelean voto a voto el sillón presidencial para los siguientes cinco años. Sin embargo, la economía peruana no está en las condiciones de entrar en período de “stand by” hasta que se efectúe la proclamación oficial de los resultados.

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