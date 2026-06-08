Gestión conversó con tres representantes gremiales y dos analistas económicos a fin de conocer cuáles son los principales y más urgentes retos para la próxima administración gubernamental.

Un aspecto en el que coinciden las voces consultadas es en la necesidad de brindar, en el corto plazo, señales positivas para atraer inversión privada. Esto debe ir acompañado con muestras reales que desplieguen una eficiente política pública contra la inseguridad, la cual golpea fuertemente a la economía al desviar recursos.

También es urgente que el Estado se reforme mediante la eliminación de los espacios para la corrupción y la dinamización de programas con el shock desregulatorio.

Una “rehabilitación” al Estado

Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), colocó a la inseguridad ciudadana en el podio de los temas que el Gobierno entrante debe abordar.

A la par debería haber una “reforma integral del Estado” porque, desde su perspectiva, no es viable permanecer en un “Estado ineficiente y permeado por la corrupción”. Se enfocó, así, en el trayecto económico de los últimos años: “El país ha producido los suficientes ingresos gracias al modelo económico, pero los recursos han sido despilfarrados. [...] Hay S/75,000 millones en obras paralizadas”. Ese monto “al agua” pudo haberse destinado, según dijo, en saneamiento y escuelas.

La construcción de un proyecto país también está en la lista de urgencias. “Eso es lo que más nos hace falta. No podemos ir a las elecciones con propuestas extremas. La política no puede estar tan polarizada”, apuntó.

Recalcó que el Perú tiene el potencial para crecer al 5% o 6%. Incluso el 7% no es tan descabellado: “Las condiciones están dadas. A diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, nuestra ubicación geográfica hoy es lo más adecuado que hay, estamos frente al continente que más crece”.

“Tenemos que destrabar, desburocratizar, que se construya y que redistribuya”, resumió.

Cuando pase la tormenta electoral, el Perú tiene un gran potencial para que las inversiones probablemente suban, señaló Jorge Zapata, presidente de Confiep. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Sectores económicos con “esperanzas”

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), mencionó que los primeros 100 días del nuevo mandato son esenciales para enviar las señales pertinentes con respecto al Fenómeno El Niño: “Va a ir progresando en los próximos meses y vamos a tener que enfrentarlo rápidamente”.

Luego puso la lupa sobre las alianzas que el nuevo Gobierno debe crear dentro del Congreso con el objetivo de efectuar reformas. “Los primeros 100 días son clave para sentar las bases y disminuir la burocracia”, reiteró. En esa línea, no dejó de lado el shock desregulatorio: “Hay que retomarlo tan pronto inicie el siguiente Gobierno”.

Se enfocó, asimismo, en las consecuencias de una brecha social tan marcada: “No podemos llegar a otras elecciones con un partido prosistema y otro antisistema. Una mitad del Perú vota por el primero y la otra por el segundo”.

Si bien aplaudió el precio internacional de los minerales y el protagonismo de las exportaciones agroindustriales, acentuó el potencial de la industria y del turismo. “Pero eso no se va a lograr [crecer] sin infraestructura productiva ni infraestructura social; es decir, colegios, postas médicas, saneamiento”.

Por ello, apoyó la premisa de crear un Ministerio de Planificación e Infraestructura: “Que el Ministerio de Educación (Minedu) no se dedique a construir colegios; y que el Ministerio de Salud (Minsa) no se dedique a construir hospitales. Que lo haga este nuevo ministerio y mucho más rápido”.

(Foto: César Campos/ El Comercio)

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Voluntad política para combatir la pobreza

José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), indicó que la primera tarea del Gobierno entrante es “tener una continuidad de modelo económico”. Para ello, enfatizó que el perfil que alcance la banda presidencial debe “garantizar un manejo importante del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como se viene haciendo, no caer en el populismo y dar credibilidad”. “La inversión es credibilidad”, asoció.

En esa línea, recordó que muchos de los problemas actuales no responden al modelo en sí, sino a deficiencias en la gestión pública. Esta dinámica se evidencia, según ejemplificó, en las regiones que no logran ejecutar adecuadamente sus presupuestos a pesar de contar con importantes recursos.

Asimismo, subrayó que debe “haber voluntad por parte de la autoridad del Estado para poner a la vivienda como una política central, al mismo nivel que la educación y la salud”. Al respecto, argumentó que la pobreza multidimensional se evalúa bajo tres parámetros: saneamiento, educación y salud. “Desde el día uno en que se entrega una vivienda formal, la persona cuenta con la factibilidad de agua y desagüe”.

Otras de sus expectativas apuntan a una división especializada para la lucha contra el tráfico de terrenos y a una política de financiamiento habitacional. “Debemos tener predictibilidad respecto a los subsidios. No es posible que cada año cambie, en función al ministro de Economía”.

Además consideró prioritario el trabajo plural entre el sector público y el privado: “El Estado tiene que poner suelos saneados para que los desarrollos inmobiliarios compren el suelo y construyan más viviendas. [...] Hoy los formales hacemos 40,000 viviendas y tenemos que pasar a hacer 200,000 para poder cerrar el déficit habitacional”.

José Espantoso remarcó que la predictibilidad es un ingrediente principal para el Perú. (Foto: CODIP)

Petroperú en el foco

Mercedes Araoz, profesora principal del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico (UP) y exministra de Economía y Finanzas, precisó que el primer tema en la agenda del siguiente periodo presidencial debería ser activar demandas competenciales al Tribunal Constitucional sobre la iniciativa de gasto del Congreso.

“Cualquiera [que gane] va a tener que negociar con el Congreso, pero no puede continuar este drenaje de recursos para gastos permanentes como lo es el tema planillas. Hay que arreglar la planilla pública definitivamente y retroceder en todo lo que significa la cédula viva, que ya se había parado”, detalló.

Agregó: “El Congreso no debe tener iniciativa de gasto porque, si la tiene, el Ejecutivo pierde el control del déficit fiscal y estamos, según el Consejo Fiscal, en una trayectoria muy peligrosa de ampliación del gasto sin que haya más ingresos. Y, así hubiera más ingresos, la trayectoria sigue siendo una que se amplía porque los modelos de pensiones espejos son explosivos”.

Aunque advirtió que paliar la criminalidad es una “hazaña” de largo aliento, recomendó una coordinación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Osiptel y las empresas prestadoras de servicios para que el bloqueo de teléfonos robados sea efectivo.

Finalmente, se refirió a Petroperú: “Tienen que manejarlo de una manera totalmente diferente al modelo tan incierto que ha habido hasta ahora. Algunas cosas se plantearon en el programa que se hizo con ProInversión, pero creo que hay que darle mucha fuerza a una mejor gobernanza, con menos cantidad de gerencias; y a algunos activos que no son productivos descartarlos”.

Mercedes Aráoz enlistó tres ejes que debe considerar el Gobierno entrante. (Foto: GEC)

Calibrar la retórica y reducir la inseguridad

Hugo Perea, economista jefe para Perú en BBVA Research, sostuvo que lo fundamental es generar un entorno económico que permita replicar la dinámica del primer trimestre, cuando la inversión privada alcanzó un crecimiento del 13%. Este escenario brindaría señales de confianza, lo que a su vez generaría más empleo.

“Es un contexto que no se puede desaprovechar, es relativamente favorable. Pese a la tensión comercial y geopolítica, hay altos precios de metales y demanda interna cercana al 6% de crecimiento”, dijo.

Recordó que combatir la inseguridad exige una parte de recursos que podría concentrarse en inversión. “Que los emprendedores tengan que dedicar recursos para la seguridad personal, familiar y del negocio distrae los recursos de inversión, genera condiciones de ralentización”, explicó. “Se deben poner cartas en el asunto de manera decidida”, acotó.

Para él es medular, además, preservar los fundamentos macroeconómicos: “La sostenibilidad fiscal se está viendo deteriorada por el conjunto de medidas del Congreso. [...] El siguiente Gobierno tendrá que llevarlas al Tribunal Constitucional para que se discutan. [...] Implican indexación; esos tipos de leyes deben evitarse, generan sobrecostos, incremento de deuda publica y más endeudamiento”.

Otro punto que observa clave se vincula con la dirección del discurso: “Si durante la campaña se dijeron cosas que generan incertidumbre, hay que dejarlas atrás. Hay que bajar la retórica, hay que evitar la confrontación y empalmar los mensajes”.

Perea estimó que una mejor calidad de gestión pública podría empujar el 3% de crecimiento hacia el 5%.

La sostenibilidad fiscal se está viendo deteriorada por el conjunto de medidas del Congreso, indicó Hugo Perea. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.