La corrupción sigue golpeando con fuerza a América Latina y Perú no es la excepción. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional, ubica al país con 30 puntos sobre 100, una caída de un punto respecto al año anterior, pero que lo sitúa en el puesto 130 de 182 países evaluados.

El resultado coloca al Perú por debajo del promedio regional de las Américas (42 puntos) y confirma una tendencia de estancamiento y deterioro en la última década. Desde 2012, doce de los 33 países del continente han empeorado significativamente, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) han mostrado mejoras sostenidas.

Corrupción y efectos en la vida cotidiana

El informe advierte que la corrupción no solo erosiona la democracia, sino que también alimenta el crimen organizado y deteriora los servicios públicos. En el caso peruano, Transparencia Internacional menciona las investigaciones fiscales sobre presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para evadir controles sanitarios, un caso que habría puesto en riesgo la salud de niños con la posible distribución de alimentos contaminados.

La organización subraya que este tipo de irregularidades impacta directamente en derechos fundamentales como la salud y la educación, especialmente entre poblaciones vulnerables.

Fuente: Transparencia Internacional.

Un contexto regional complejo

En América Latina, los mejores puntajes corresponden a Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68). En el extremo opuesto figuran Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16), países caracterizados por instituciones debilitadas o cooptadas y altos niveles de represión.

Incluso democracias tradicionalmente sólidas como Costa Rica (56) y Uruguay (73) enfrentan hoy el avance del crimen organizado vinculado a redes de corrupción. A nivel continental, la infiltración del crimen transnacional en la política ha sido un fenómeno persistente en países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37).

Desde 2012, 36 de los 50 países que han sufrido descensos significativos en el IPC también han experimentado retrocesos en libertades de expresión, asociación y reunión, según el reporte.

Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, sostuvo que para mejorar la vida de las personas y fortalecer la resiliencia frente al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha anticorrupción en su agenda.

Entre las recomendaciones se incluyen:

Proteger las libertades fundamentales.

Reforzar la transparencia en la contratación pública.

Garantizar la independencia del poder judicial.

Fortalecer la cooperación internacional para investigar casos transnacionales y cerrar vacíos legales que permiten el flujo de dinero ilícito.

Panorama global en retroceso

A nivel mundial, el IPC 2025 revela que la corrupción está empeorando. La puntuación media global se ubica en 42 puntos, el nivel más bajo en más de una década. Más de dos tercios de los países evaluados obtienen menos de 50 puntos.

Estados Unidos (64) registró su puntaje más bajo histórico, mientras que Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84) lideran el ranking global.

Desde 2012, 50 países han retrocedido significativamente en su desempeño anticorrupción, reflejando un debilitamiento estructural de los mecanismos de integridad.