Hay una alta percepción de que la corrupción afecta las economías familiares de manera significativa. | Foto: ANDINA/Carla Patiño Ramírez.
Hay una alta percepción de que la corrupción afecta las economías familiares de manera significativa. | Foto: ANDINA/Carla Patiño Ramírez.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los peruanos apuntan a tres problemas como los principales en el país: la corrupción sigue consolidándose, junto con la inseguridad y la delincuencia, reveló la 13° edición de la Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

TE PUEDE INTERESAR

MEF: “Tan grave como la corrupción es mantener requisitos innecesarios” en sectores económicos
Machu Picchu sitiado: cuando la corrupción toma el control del santuario
MEF apunta a la corrupción que se genera por la sobrerregulación: ¿cuánto afecta?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.