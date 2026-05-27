Las compras de última hora ganan terreno en el transporte terrestre: siete de cada diez boletos para rutas cortas se adquieren con menos de 48 horas de anticipación, según datos de redBus. (Fotos. Archivo GEC).
Las compras de última hora ganan terreno en el transporte terrestre: siete de cada diez boletos para rutas cortas se adquieren con menos de 48 horas de anticipación, según datos de redBus. (Fotos. Archivo GEC).
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Redacción Gestión
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La planificación anticipada parece perder terreno entre quienes realizan en el Perú. Según datos de la plataforma de venta de pasajes , el 72% de los boletos para este tipo de trayectos se compra con menos de 48 horas de anticipación, una señal de que cada vez más usuarios deciden movilizarse a último momento.

La tendencia se refleja especialmente en las compras realizadas el mismo día del viaje. De acuerdo con la compañía, el 43% de los usuarios adquiere su pasaje horas antes de partir, mientras que otro 29% concreta la compra entre 24 y 48 horas previas al desplazamiento.

Detrás de este comportamiento, según explica redBus, se encuentran principalmente escapadas de fin de semana, visitas familiares y viajes de corta duración que no necesariamente responden a actividades laborales. La mayor disponibilidad de herramientas digitales para consultar horarios, comparar precios y concretar reservas desde el celular también ha facilitado la toma de decisiones con poca anticipación.

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Los datos muestran además un crecimiento sostenido de este mercado. Durante los primeros cuatro meses del año, las transacciones vinculadas a rutas cortas aumentaron alrededor de 10% frente al mismo periodo del año anterior, según registros de la plataforma.

Más viajes espontáneos

El grupo que concentra la mayor demanda de este tipo de servicios está compuesto por personas de entre 25 y 50 años, que representan más del 60% de los usuarios registrados para rutas cortas, según las cifras de redBus.

Entre los destacan Chiclayo-Cajamarca, Lima-Huancayo, Chiclayo-Jaén, Chiclayo-Trujillo y Lima-Chincha. Se trata de conexiones utilizadas tanto para actividades familiares como para desplazamientos de fin de semana y turismo de cercanía.

redBus atribuye el aumento de los viajes de última hora a escapadas de fin de semana, visitas familiares y turismo de cercanía. (Foto: redBus)
redBus atribuye el aumento de los viajes de última hora a escapadas de fin de semana, visitas familiares y turismo de cercanía. (Foto: redBus)

Hoy vemos a un viajero mucho más dinámico y espontáneo, que prioriza la inmediatez y la practicidad al momento de organizar sus viajes”, afirmó Adyan Prabhakaran, Country Head de redBus en Perú.

En paralelo a esta tendencia, la empresa lanzó recientemente redPass, un programa de beneficios orientado a viajeros frecuentes de rutas cortas. La iniciativa ofrece descuentos en trayectos seleccionados y busca captar a un segmento de usuarios que realiza desplazamientos recurrentes y de corta duración.

Actualmente, la plataforma trabaja con cerca de 30 empresas formales de transporte para este tipo de rutas y sostiene que la digitalización de la compra de pasajes puede contribuir a reducir la informalidad que aún persiste en parte del .

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