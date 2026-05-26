La plataforma francesa BlaBlaCar anunció su ingreso a Perú como parte de una expansión que también comprende Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Con este movimiento, la compañía alcanzará los 29 mercados en operación y ampliará su presencia en América Latina, donde ya tenía actividades en Brasil y México.

La empresa, fundada en Francia en 2006, se ha especializado en el carpooling o viaje compartido entre vehículos particulares. Según la compañía, actualmente registra más de 29 millones de usuarios activos únicos al año en los países donde tiene presencia. Brasil se ha convertido en su segundo mercado más importante a nivel global, con más de cinco millones de usuarios anuales, solo por detrás de India.

La firma no precisó cuándo iniciará operaciones en Perú, aunque confirmó que el país forma parte de su nueva etapa de expansión regional. El anuncio se produce en un contexto en el que los costos asociados con el transporte continúan siendo un factor relevante para usuarios y conductores en distintos mercados de América Latina.

“Este lanzamiento forma parte de un ambicioso plan de crecimiento global para BlaBlaCar, que ofrece una opción de movilidad eficiente y accesible, especialmente teniendo en cuenta el actual aumento de los precios del combustible”, señaló Nicolas Brusson, cofundador y director ejecutivo de la compañía.

El ejecutivo añadió que la empresa observa una mayor adopción del vehículo compartido en los mercados donde ya opera. “Estamos observando cómo cada vez más conductores se suman al uso del coche compartido para ahorrar, y nos complace llevar esta alternativa de economía colaborativa a millones de personas más en América Latina”, afirmó.

¿En qué consiste el modelo de BlaBlaCar?

BlaBlaCar funciona como una plataforma digital que conecta a conductores que planean realizar un viaje con pasajeros interesados en recorrer la misma ruta, permitiéndoles compartir gastos asociados al trayecto. A diferencia de aplicaciones de transporte urbano o taxi por aplicativo, la empresa no cuenta con vehículos propios ni emplea conductores, sino que actúa como intermediaria entre particulares.

El modelo está enfocado principalmente en desplazamientos interurbanos y de larga distancia. La premisa es aprovechar asientos vacíos en vehículos que de todas formas realizarían el recorrido, una práctica que la compañía ha desarrollado principalmente en mercados europeos.

BlaBlaCar basa su negocio en conectar a conductores y pasajeros que realizan una misma ruta para compartir los gastos del viaje. (Foto: Getty Images).

Sin embargo, la expansión en Perú representará un reto para BlaBlaCar. El transporte interprovincial está dominado por empresas de buses con cobertura nacional, mientras que parte de los viajes compartidos entre vehículos particulares se coordinan mediante redes sociales u otros canales informales.

En ese contexto, uno de los principales desafíos para la empresa francesa será alcanzar un número de usuarios que garantice una oferta constante de rutas y genere suficiente confianza entre conductores y pasajeros para adoptar el servicio.

La compañía confía en replicar experiencias como la de Brasil, donde opera hace más de una década y ha consolidado una de sus mayores bases de usuarios a nivel mundial.